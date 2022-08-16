張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

年底九合一大選將至，桃園市長選情白熱化，有媒體指稱，國民黨市長參選人張善政競選團隊悄然成形，名單囊括國民黨籍三位桃園立委、前立委、前縣長、前北市議員。不過，這個團隊陣容因「韓家軍」色彩鮮明，這讓前親民黨文宣部副主任吳崑玉看到後也搖頭表示，「看到這名單，就知道差不多掰了。」

有媒體以「綠營還在亂…張善政整軍完成 邱奕勝任後援會總會長」為題報導，內容指出，張善政的競選團隊由國民黨籍三位立委萬美玲（大桃園區）、魯明哲（大中壢區）、以及呂玉玲（平鎮區）一起擔任競選總部主幹。另外，由邱奕勝出任總會長，前立委陳根德、前台北市議員羅智強負責陸戰和空戰，而顧問團總團長則由前桃園縣長吳志揚接手，副總團長由前立委陳學聖和孫大千出任。

不過，對於這份團隊名單，綠營幕僚指出，陳根德兩次在立委選舉敗給民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、陳學聖在市長選舉也不敵桃園市長鄭文燦；此外，孫大千轉戰台北後，也敗給立委何志偉，可說是選戰表現欠佳。對於該份名單，國民黨籍的羅智強也澄清，從沒有人告知或提出邀約，「有點無奈，我這次選舉不會擔任任何競選職務，只想當一個小小的配角。」

對此，身為親民黨主席宋楚瑜昔日重要文膽，近來也常常撰文針貶時事的親民黨前文宣部副主任吳崑玉看到之後，在臉書上表示，「看到這名單，就知道差不多掰了」。