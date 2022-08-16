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于北辰發火嗆軍方「居然打臉我」　淪笑柄後發誓：從今絕不留情

▲▼退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

▲退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

記者皮心瑀／台北報導

我國退役少將于北辰因算出台灣天弓飛彈每發攔截率是210%，又稱信號彈能「燒毀」無人機照相功能，引來訕笑，日前先是開嗆網友，15日又在臉書發火，稱自己在媒體上的發言，是用輿論戰跟對岸來作戰，「陸軍司令部居然出來打臉我？」如果陸軍無作為，又沒有輿論戰能力誓言，他從今開始會盡全力來監督國軍，絕不留情。

于北辰在電視節目中表示，天弓飛彈攔截率通常是7成，因此只要用3發攔截共軍一發飛彈，「攔截率就是210％了，那怎麼會攔不到？」還說據他了解，國軍以信號彈回擊，是因為裡面有部分的「脈衝」功能，會把無人機的照相功能燒毀。

對此，，陸軍司令部表示，對評論者個人於談話節目的發言，司令部不便置評，另有關信號彈的部分，是以示警和通報為主，發現無人機後即運用聯合情監偵掌握動態，並依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。

沒想到，這段聲明引來于北辰不滿，他說他為了大陸侵略性的飛彈演習，極力對抗對岸的輿論，陸方立即運用輿論戰攻擊他，然後傳回台灣在地親共電台、各軍係與深藍社團，不斷地應和中共，「我在戰的是敵人啊！」最後竟連陸軍司令部都出來說明，「難道現在當官的還想做『太平官』嗎？還是膽怯面對共軍無人機的挑釁？」自己替國軍與大陸隔空論戰，陸軍司令部居然還出來打臉，雖說可以不回應，但至少要站在同一陣線上。

于北辰也喊話，那些在臉書留言自稱是學長的，什麼官校53期、中正預校68年班，當時說面對解放軍「就算無名，也要頂天立地」，現在敵人的飛彈都打到家門來了，他告訴大家台灣絕對有能力，甚至有210%的攔截率，卻被攻擊，他在媒體上是用輿論戰跟對岸來作戰，卻成為消遣，「什麼黃埔精神？我呸！黃埔還給你們這些降派，我是中華民國「鳳山陸軍官校」畢業的，從今天開始不要叫我『黃埔人』！」

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