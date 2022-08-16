批綠營「為堅抓替死鬼」　許淑華：會坦然面對論文審定結果

▲國民黨南投縣長候選人許淑華。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

國民黨南投縣長候選人許淑華碩士論文遭民進黨發言人謝子涵質疑抄襲，她於今（16）在臉書反擊，民進黨因為林智堅論文事件受創慘重「開始找替死鬼抓交替」，若她的論文被逢甲大學判定違反學術倫理而被撤銷學位，「我會坦然面對」，但指責她的民進黨友人，在論文判定合格後，「是不是應該出來道歉？」

▲許淑華論文遭質疑抄襲。（圖／翻攝自許淑華臉書）

許淑華表示，「感謝被撤銷學位的林智堅，我的論文承蒙蘇貞昌院長提及，民進黨中央不只一次開記者會要我公開說明」，自己的論文一開始就開放電子及紙本論文，很榮幸讓民進黨全體關注，因為民進黨在林智堅被台大撤銷學位後，受創慘重全國選情瀕臨見底，「開始找替死鬼抓交替」，配合特定媒體頭版報導，盡全黨之力，在學校學倫會決定之前猛力的搞臭再說。

許淑華認為，民進黨若質疑她的論文，應該就依照昨日蘇院長說的，「對於各界相關的質疑，都應該有個嚴謹制度及機制，把它說明清楚，才是負責任、正確。」根據教育部主管的「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以及「逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，「我必須說明清楚，但說明的對象是逢甲大學，這就是蘇貞昌院長所說的嚴謹制度及機制，沒有必要向民進黨說明。」

許淑華指出，目前逢甲大學已受理她的論文案，逢甲大學規定跟台灣大學一樣，必須在二個月內完成，相信逢甲大學會參考台大的時間，很快學倫會就會有答案。「如果我的論文被學校判定違反學術倫理而被撤銷學位，我會坦然面對，但指責我的民進黨友人，在我的論文判定合格後，是不是應該出來道歉。」

