106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

▲中國大陸男子將存有大筆現金的保險櫃，放到垃圾桶旁。（圖／翻攝自陸網）

圖文／CTWANT

大筆現金差點不翼而飛！中國大陸武漢李姓男子將自己24萬人民幣（約新台幣106萬）存放進保險箱中，日前他欲將這筆錢連同保險箱送到朋友家，不過搬到自家一樓時，因為保險箱太重，竟突發奇想將保險箱「偽裝成垃圾」，放到公共垃圾桶旁，結果就被社區保全的爸爸當作是垃圾撿走，讓他急得報警尋求幫助；幸好最後順利取回，保險箱內的財物也分文未失。

根據「搜狐新聞」報導，此事發生於中國大陸武漢洪山區某社區，10日晚間李男接到朋友電話後，準備將自己存在保險箱內的24萬人民幣現金送到朋友家去；據悉，李男與朋友一起從事工程營造業，這筆錢是近期結算的工程款。

▲存有大量現金的保險箱被撿走。（圖／翻攝自陸網）

而李男抱著保險箱到一樓後，因為保險箱太過沈重，因此決定將其「偽裝成垃圾」，放在垃圾桶旁，再將汽車開至垃圾桶附近，方便將保險箱搬上車。為此，李男將保險箱放進一個紙盒子後，放在公共垃圾桶旁，且為了「逼真」，他還將鋁罐等垃圾壓在紙箱上。

當天晚上11點30分左右，李男完成佈置後，先開車前去接朋友後，於隔日凌晨0點14分回到社區，沒想到2人來到公共垃圾桶準備取保險箱時，卻發現垃圾桶旁空空如也，仔細尋找未果後，李男最終於清晨5點30分報警。

幸好經過警方調閱監視器後，循線發現是社區保全的父親將保險箱搬回家中，而尋回保險箱後，保險箱內現金分文不少，讓李男相當開心。

▲存有大量現金的保險箱被撿走。（圖／翻攝自陸網）

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