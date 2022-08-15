日本3現任內閣參拜靖國神社！岸田自費供奉「玉串料」　中韓抗議

▲日本首相岸田文雄雖然沒有親赴靖國神社，但仍自費供奉玉串料。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

8月15日適逢日本二次大戰無條件投降77週年，繼經濟產業大臣西村康稔13日率先赴靖國神社參拜後，經濟安全保障大臣高市早苗15日也前往參拜。而日本首相田文雄雖然沒有親自前往靖國神社，但稍早也以「自民黨魁」名義，自費供奉「玉串料」，也就是香火錢，引發中國政府強烈不滿。此外，自民黨政調會長也親自參拜靖國神社。

東京靖國神社由於供奉二戰時期的日本甲級戰犯，因此每當有政治人物前往參拜，都會引起南韓與中國大陸等國家的不滿與反彈。為此，大部分首相與內閣成員都會避免親自前往參拜，並選擇在卸任後前往或是委託他人代為供奉玉串料。

▲日本多名內閣成員參拜靖國神社。（圖／路透社）

根據《日本新聞網》報導，首相岸田文雄15日雖未親自前往靖國神社參拜，但以「自民黨黨魁」的名義，自費供奉玉串料。儘管如此，仍然引發中國政府不滿，中國外交部發言人汪文斌發表譴責並表示，這是對待歷史問題的錯誤態度。

前首相安倍晉三2013年12月曾以現任首相身分前往靖國神社參拜，引發軒然大波，隨後日本就再無現任首相參拜靖國神社。而在該次風波後，就連安倍本人也是在卸任後才親自前往。

另一方面，經濟產業大臣西村康稔13日親自前往靖國神社參拜，自費供奉「玉串料」，也就是所謂的祭祀費用，並署名「眾議員西村康稔」，成為岸田內閣中首位參拜的成員，當時也曾引起南韓政府不滿。而經濟安全保障大臣高市早苗、復興大臣秋葉賢也則是在15日上午11時左右相繼前往靖國神社參拜。截至目前為止，共有3名現任內閣親赴靖國神社。

自民黨政務調查會長、前特命擔當大臣萩生田光一15日上午8時左右也親自前往靖國神社參拜。

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