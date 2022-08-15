淫賊偷少女性感內著被PO網！意外釣出正妹回文　還有30件待認領

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗公館一名朱姓男子(40歲)，8月9日騎腳踏車路過一處民宅時，竟一時興起下手偷竊女用內衣褲後離去，民眾在地方臉書社群公布竊賊影像提醒民眾，竟又引出其他受害者指認，也貼出在自家晾曬衣物遭竊影片，引起地方議論，轄區警方介入偵辦，12日巡邏時查獲正在街上遊盪的竊嫌，當地居民得知犯嫌落網，終於可以一掃害怕內衣褲失竊的陰霾，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲苗栗公館朱姓男子專偷女用內衣褲，受害民眾po網，警方巡邏時在街上逮獲竊嫌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，嫌疑人朱姓男子騎腳踏車四處遊蕩，行經公館某處透天厝民宅，發現庭院晾著衣服，戴著帽子及口罩，偷偷摸摸地走進庭院，專挑少女內衣內褲下手，得手後騎著腳踏車離開，民眾發現衣褲失竊，在地方臉書社群貼出行竊影像提醒民眾注意，竟也有同為受害者的民眾回應貼文。

轄區公館分駐所網路巡邏時發現此案，員警依行竊時影像，發現該竊嫌騎乘腳踏車為交通工具，研判竊嫌應居住於公館地區的居民，即以案發地同心圓向外延伸小區域巡守，在8月12日14時許，距案發地約800公尺處道路，發現衣著特徵與竊嫌相符的朱姓男子，員警立即上前盤查，確認為竊盜犯嫌並取出遭竊內衣褲，全案宣告偵破，朱男依竊盜罪嫌移送，犯案動機警方將持續追查了解。

警方表示，目前已有2位被害者家屬出面指認，共認出8件內衣及2件內褲為其所失竊，惟失竊衣物雖均已找回，但因被陌生人接觸過，被害人均表示所找回的內衣褲不願領回，員警也在完成手續後，依被害人意願，協助以廢棄物方式處理，目前該所尚有約30件內衣褲等待失主認領，呼籲公館地區如有類似失竊受害民眾，可向公館分駐所報案洽詢。



▲苗栗公館朱姓男子專偷女用內衣褲被逮，尚有30件待指認。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼苗栗公館朱姓男子專偷女用內衣褲，受害民眾po網，警方巡邏時在街上逮獲竊嫌。（圖／記者蔡文淵翻攝）