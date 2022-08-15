今天揪團吃！速食店「3大烤炸雞組合下殺81折」剩7天

▲21PLUS、21風味館最新限時烤炸雞優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控吃爆！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新限時優惠來了，即日起至8月21日爽吃「3大指定烤炸雞下殺81折」，趕緊揪團；另，漢堡王「激省優惠券」爽吃買1送1、百元小套餐等小確幸也只能吃到8月31日止，通通要把握機會衝。

▲3大指定烤炸機下殺81折吃。

21PLUS、21風味館驚喜祭出最新優惠，即日起至8月21日爽吃「3大指定烤炸雞下殺81折」，包括「整隻香草烤雞」、「半半烤雞（分別為青花椒麻烤雞、香草烤半雞）」以及「半半炸雞盒（內含青花椒麻炸雞／香脆炸雞各2塊、青花椒麻炸雞翅／香脆炸雞翅各1隻）」，期間只要於門市出示臉書粉專畫面即可享下殺81折優惠，提醒21TOGO門市不參與此活動。

▲漢堡王最新優惠券只能吃到8月底。

另，漢堡王至8月31日也祭出「HOT霸王省優惠券」，一共有6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券現賺2783元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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