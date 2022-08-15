碩論涉抄襲！蔡壁如曝將出席審議會　「有爭議就由倫委會處理」

▲立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如被揪出德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，其中一部分幾乎與台北市議員簡舒培一篇臉書文一樣。對此，蔡壁如15日上午發聲明回應，「我已寫mail給系主任及指導教授，送審查、會親自出席審議會說明，也會尊重學校判定結果。」蔡壁如也說，如有爭議，直接交由倫理委員會處理。

關於論文涉嫌抄襲一事，蔡壁如13日在臉書表示，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，自己從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是民國九十年的「政府網站」的探討。

蔡壁如說，在這個基礎上，在市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。

蔡壁如表示，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」。

「我們沒有這麼厲害，不是林智堅，不會說自己一切都是原創」。蔡壁如強調，碩士生、博士生寫論文，都要有文獻作為基礎，在這基礎之上，再進行研究、進行演譯、歸納，寫出屬於自己論文的觀點和結論。

「我的論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，這在學術上是相當自然的事。」蔡壁如也說，更何況兩篇年代相差將近二十年，且她引用有標明出處為民國90年。

蔡壁如再強調，自己沒有抄襲的動機，引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。