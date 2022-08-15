　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

碩論涉抄襲！蔡壁如曝將出席審議會　「有爭議就由倫委會處理」

▲立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如被揪出德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，其中一部分幾乎與台北市議員簡舒培一篇臉書文一樣。對此，蔡壁如15日上午發聲明回應，「我已寫mail給系主任及指導教授，送審查、會親自出席審議會說明，也會尊重學校判定結果。」蔡壁如也說，如有爭議，直接交由倫理委員會處理。

關於論文涉嫌抄襲一事，蔡壁如13日在臉書表示，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，自己從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是民國九十年的「政府網站」的探討。

蔡壁如說，在這個基礎上，在市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。

蔡壁如表示，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」。

「我們沒有這麼厲害，不是林智堅，不會說自己一切都是原創」。蔡壁如強調，碩士生、博士生寫論文，都要有文獻作為基礎，在這基礎之上，再進行研究、進行演譯、歸納，寫出屬於自己論文的觀點和結論。

「我的論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，這在學術上是相當自然的事。」蔡壁如也說，更何況兩篇年代相差將近二十年，且她引用有標明出處為民國90年。

蔡壁如再強調，自己沒有抄襲的動機，引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

她爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

快訊／遭爆料「幫林智堅寫論文」！　助理發聲了

快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地行政部門會面

快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

南投議長國小畢變碩士　林靜儀：意外

快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

訪台成員曝光！5美參眾議員抵台

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

黃國昌參戰！貼3論文「陳明通看不到我車尾燈」　留言區見崩潰現場

更多熱門

相關新聞

「換堅後」桃園最新民調曝光！　媒體人直言：民進黨一定落選

「換堅後」桃園最新民調曝光！　媒體人直言：民進黨一定落選

論文門風波為桃園市長選戰投下一顆震撼彈，也讓前新竹市長林智堅退出市長選戰，改由民進黨立委鄭運鵬對上民眾黨立委賴香伶、前行政院長張善政，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日在節目上公布桃園市長選戰最新民調，結果顯示張善政以32.6%支持度，領先鄭運鵬的27.8%、賴香伶的10.5%，對此，吳子嘉直言，若近期民調鄭運鵬再下跌5%，民進黨一定會落選。

鄭運鵬自爆「要當桃園市長原因」

鄭運鵬自爆「要當桃園市長原因」

時力指藍委論文涉抄襲　鄭正鈐喊告：沒抄！是綠營為選舉抹黑

時力指藍委論文涉抄襲　鄭正鈐喊告：沒抄！是綠營為選舉抹黑

醫公開論文真相：不宜過於挑剔！　得罪一票人

醫公開論文真相：不宜過於挑剔！　得罪一票人

快訊／綠委：陳明通應自行請辭　「還需要人家請你下台嗎？」

快訊／綠委：陳明通應自行請辭　「還需要人家請你下台嗎？」

關鍵字：

蔡壁如論文德明科大抄襲

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面