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社會 社會焦點 保障人權

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

▲▼台中地院。（圖／記者鄧木卿攝）

▲何女因訴訟開庭，在法庭外走廊直接飆罵對方「不要臉」9分鐘，又吃上公然侮辱被判拘役，還要賠償2萬元。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台中報導

何姓女子與施姓男子的妻子因故鬧上法院，施男則擔任妻子的訴訟代理人，雙方出庭時，何女竟情緒失控、在法庭走廊上對施男破口大罵「不要臉到這種地步」、「有本事去請律師啊」、「垃圾鬼」等羞辱字眼，施男提告並請求10萬精神賠償，台中地院依公然侮辱處何女拘役20日，可易科罰金；民事則須賠2萬元，不得上訴。

判決書指出，何女與施男的妻子有訴訟糾紛，施男則擔任妻子的訴訟代理人，2020年8月12日上午開庭審理，何女在法庭外走廊看見施男，竟心生不滿、扯開嗓子大聲連珠炮「你們拿錢還這麼不要臉呢」、「他媽的」、「看你一次我罵你一次」、「你可以再不要臉一點」、「垃圾鬼」，施男錄下長達9分鐘的飆罵，憤而對何女提告，並附帶民事求償10萬元。

台中地院審後，依公然侮辱罪處何女拘役20日，可易科罰金1千折算1日；民事庭上，何女供稱是因為施男妻子欠錢未還，一時氣不過才那樣說，僅是語助詞而非有心辱罵，錄音內容雖是真的，她也已經認罪，請求免賠。

但法官認為，何女在公開的法庭外走道上高聲以不雅字詞開罵，有輕蔑鄙視施男人格之意，損害他的名譽權，但審酌施男碩士畢業，何女目前無業，衡量後以賠償2萬元為適當，全案定讞。

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