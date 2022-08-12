第四輪快篩實名制8／15上路　「每人限購10劑」維持1劑100元

記者嚴云岑／台北報導

第四輪快篩實名制下週一起開賣，維持每劑100元，但開放每身分證字號最多可購買2份10劑，可分1次或兩次購買，也可請親友代購。另外，指揮中心也將於同日開放0-6歲幼童家長免費領取5劑快篩試劑，領取對象以2015年9月2日以後出生為限。

指揮中心表示，第四輪快篩全國4555家健保特約藥局與79個偏鄉衛生所都可販售，惟醫材出售後概不退貨，民眾可依需求購買。至於針對嬰幼兒的第三輪免費快篩，則開放於全國4千6百多家健保特約藥局及衛生所領取。尚未拿到健保卡的新生兒或後續出生者，也可於拿到健保卡後再行領取。

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▲第四輪家用快篩實名制。（圖／指揮中心提供）



本土疫情進入漫長平原期，社區篩檢10日起陸續退場，未來快篩陽性將成為民眾確診認定的最便利管道，指揮官王必勝近日多次提醒，國人應趁疫情平緩時先準備好快篩等防疫物資，以免屆時疫情再起，又要排隊搶買。

指揮中心說明，為因應民眾購買平價之家用抗原快篩試劑需求，指揮中心於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，第二輪於6月6日開始實施，每個販售據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；第三輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑。

另為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障尚未接種COVID-19疫苗之0至6歲幼兒健康，指揮中心表示，自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前幼兒，之後於7月1日實施第二輪讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份5劑快篩試劑，本次8月15日實施的第三輪，維持每位幼兒免費領取1份5劑。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,555家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。另指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。