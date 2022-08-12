　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕颱米雷「很特別」網驚像水滾冒泡　鄭明典：不強但對日本有威脅

▲▼氣象局長鄭明典臉書po出米雷颱風強對流情況。（圖／影像來源RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲氣象局長鄭明典臉書po出米雷颱風強對流情況。（圖／影像來源RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李姿慧／台北報導

日本附近海面熱帶性低氣壓今(8/12)增強輕度颱風，為今年第八號颱風「米雷」，對台灣沒有影響。氣象局長鄭明典表示，這颱風特別的地方是強對流區持續產生新低層旋轉中心，颱風不強，但對日本有威脅。

氣象局長鄭明典在臉書上表示，第8號颱風米雷特別的地方是，強對流區底下有多個低層旋轉中心被東側強風捲出對流區，而強對流還是維持著，並持續產生新的低層旋轉中心。這個颱風不強，但是對日本有威脅！有網友則回應：「像煮水滾了，在冒泡！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師歐宗學則表示，今凌晨在日本南方海面的熱帶性低氣壓發展增強為今年第8號颱風「米雷」，未來移動路徑將往北轉東北移動，明(8/13)天就會接近日本關東地區一帶，過程中持續遠離台灣，因此不會帶來影響。

▲▼日本南方海面的熱帶性低氣壓於今日清晨2時生成為第八號輕度颱風米雷。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本南方海面的熱帶性低氣壓於今日清晨2時生成為第八號輕度颱風米雷。（圖／上圖翻攝日本氣象廳、下圖氣象局提供）

▲▼米雷颱風生成，路徑往日本關東地區前進。（圖／氣象局提供）

今台灣處太平洋高壓勢力邊緣，微弱的偏南風環境下，各地天氣晴到多雲、午後有局部短暫雷陣雨，西半部對流雲系發展狀況會比東半部明顯，中南部影響又會比北部來得更大，有局部短時強降雨發生機會。今氣溫明顯偏高，各地高溫普遍都可來到33到35度，大台北、東半部、中南部部分內陸通風較差的地區，仍然有36度以上高溫機率。

歐宗學指出，周末到下周前中期依沒有明顯天氣系統接近帶來大氣環境的改變，雖周日到下周一有些水氣接近東南部，不過也僅會帶來局部短暫陣雨。西半部沿海在清晨時段有降雨機會，不過影響時間短暫且範圍小，大部份地區依然維持晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局也提醒，下周一以前桃園以北及嘉義以南沿海地區適逢年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間可能會有海水倒灌、局部淹水的情形發生。

歐宗學說，下周中後期天氣是否有變化，則要觀察有沒有新的低壓擾動發展接近帶來轉變，或者是高壓勢力增強使得台灣附近的大氣環境更穩定，才會有進一步的天氣變化發生。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
余苑綺爬不上樓「痛到發抖」！　近3個月惡化
分手小嫻3個月　金剛赴陸拍戲「超慘近況曝光」！
人生倒吃甘蔗！「五生肖」早年多磨難、苦過餘生更有福
到柬埔寨被電擊逼當血牛！台女7天遭轉賣4次　跳樓也沒用
壽山猴驚傳滅門血案　「媽媽中毒抱著小孩不能動」
高嘉瑜前男友踢館鄭運鵬！出征談論文門　網友朝聖：要血流成河

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

律師丟手機！衝派出所員警竟要她打110報案　前員警反而找到了

輕颱米雷「很特別」網驚像水滾冒泡　鄭明典：不強但對日本有威脅

睽違2年！基隆中元祭望海巷「放水燈」　民眾祝禱疫情早日結束

烏克蘭正妹自爆「上下晃動」運動片　13秒4花樣萬人朝聖

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

人生倒吃甘蔗！「五生肖」早年多磨難、苦過餘生更有福

首屆分科測驗今放榜「查詢看這」　大學缺額總數估逾1萬人

米雷颱風生成！今起酷熱38℃　午後激烈大雷雨轟炸中南部

米雷颱風今生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」

同事每天「搭計程車上班」讓他驚呆　網曝3省錢優勢：比養車還省

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

律師丟手機！衝派出所員警竟要她打110報案　前員警反而找到了

輕颱米雷「很特別」網驚像水滾冒泡　鄭明典：不強但對日本有威脅

睽違2年！基隆中元祭望海巷「放水燈」　民眾祝禱疫情早日結束

烏克蘭正妹自爆「上下晃動」運動片　13秒4花樣萬人朝聖

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

人生倒吃甘蔗！「五生肖」早年多磨難、苦過餘生更有福

首屆分科測驗今放榜「查詢看這」　大學缺額總數估逾1萬人

米雷颱風生成！今起酷熱38℃　午後激烈大雷雨轟炸中南部

米雷颱風今生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」

同事每天「搭計程車上班」讓他驚呆　網曝3省錢優勢：比養車還省

六河局持續疏濬90萬立方尺　確保汛期安全

剛追上貝比魯斯還不夠　大谷有望挑戰二刀流巔峰紀錄

超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

信義開發完銷建案嘉和案進入交屋期　可望挹注營收

福斯Amarok「單艙皮卡」專利圖流出　手排後驅、入門更便宜

台股盤整上漲逾20點！　台積電狹幅震盪小漲1元

南韓暴雨13死6人失蹤！14藝人捐5.8億款　「願災民早日回歸正常」

涓豆腐敦南店變身「濟州美食快閃店」　吃限定套餐還能抽雙人機票

新竹在地雙建商聯手推案！八德「謙上園」特色美邸吸睛

挺堅變避堅　綠營派系傳「北北基切割」不聯合造勢

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

生活熱門新聞

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

米雷颱風今生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」

「1女戰7男」畫面外流！男崩潰：是我女友

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

英國藍96家店為何倒光！網揭致命關鍵

倒吃甘蔗！「五生肖」苦過更有福

她大鬧醫院狂喊4字遭抬走！結局後勁超強

每天搭小黃上班　網曝3省錢優勢

更多熱門

相關新聞

「木蘭」颱風將生成！受影響範圍曝光

「木蘭」颱風將生成！受影響範圍曝光

今（8）日各地高溫來到33至35度，感受較為悶熱，中央氣象局指出，10日開始南方水氣北移，雲量增加，各地高溫也略微下降，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。至於今天下午2時形成一熱帶性低氣壓，未來預估向北移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對臺灣無直接影響。

父親節最愛發陸警！鄭明典曝原因　木蘭最快今生成

父親節最愛發陸警！鄭明典曝原因　木蘭最快今生成

中共軍演環繞！4張照直擊彭佳嶼現況

中共軍演環繞！4張照直擊彭佳嶼現況

桃園上空爆不明「紅色亮光」狂閃1hr　鄭明典揭真相

桃園上空爆不明「紅色亮光」狂閃1hr　鄭明典揭真相

燒到叫不敢！這天台北熱爆將飆破39.3度　鄭明典示警高溫來勢洶洶

燒到叫不敢！這天台北熱爆將飆破39.3度　鄭明典示警高溫來勢洶洶

關鍵字：

米雷颱風鄭明典天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面