輕颱米雷「很特別」網驚像水滾冒泡　鄭明典：不強但對日本有威脅

▲氣象局長鄭明典臉書po出米雷颱風強對流情況。（圖／影像來源RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李姿慧／台北報導

日本附近海面熱帶性低氣壓今(8/12)增強輕度颱風，為今年第八號颱風「米雷」，對台灣沒有影響。氣象局長鄭明典表示，這颱風特別的地方是強對流區持續產生新低層旋轉中心，颱風不強，但對日本有威脅。

氣象局長鄭明典在臉書上表示，第8號颱風米雷特別的地方是，強對流區底下有多個低層旋轉中心被東側強風捲出對流區，而強對流還是維持著，並持續產生新的低層旋轉中心。這個颱風不強，但是對日本有威脅！有網友則回應：「像煮水滾了，在冒泡！」

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天氣風險公司分析師歐宗學則表示，今凌晨在日本南方海面的熱帶性低氣壓發展增強為今年第8號颱風「米雷」，未來移動路徑將往北轉東北移動，明(8/13)天就會接近日本關東地區一帶，過程中持續遠離台灣，因此不會帶來影響。

▲日本南方海面的熱帶性低氣壓於今日清晨2時生成為第八號輕度颱風米雷。（圖／上圖翻攝日本氣象廳、下圖氣象局提供）

今台灣處太平洋高壓勢力邊緣，微弱的偏南風環境下，各地天氣晴到多雲、午後有局部短暫雷陣雨，西半部對流雲系發展狀況會比東半部明顯，中南部影響又會比北部來得更大，有局部短時強降雨發生機會。今氣溫明顯偏高，各地高溫普遍都可來到33到35度，大台北、東半部、中南部部分內陸通風較差的地區，仍然有36度以上高溫機率。

歐宗學指出，周末到下周前中期依沒有明顯天氣系統接近帶來大氣環境的改變，雖周日到下周一有些水氣接近東南部，不過也僅會帶來局部短暫陣雨。西半部沿海在清晨時段有降雨機會，不過影響時間短暫且範圍小，大部份地區依然維持晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局也提醒，下周一以前桃園以北及嘉義以南沿海地區適逢年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間可能會有海水倒灌、局部淹水的情形發生。

歐宗學說，下周中後期天氣是否有變化，則要觀察有沒有新的低壓擾動發展接近帶來轉變，或者是高壓勢力增強使得台灣附近的大氣環境更穩定，才會有進一步的天氣變化發生。