媽媽男友劈腿和兒子談戀愛　「時間管理」4年騙走62萬

記者黃翊婷／綜合報導

中國甘肅省白銀市會寧法院近日公開審理一起詐騙案件，離奇案情在網路上掀起熱烈討論。宋姓男子先是和蔣姓婦人交往，隨後又以要幫忙介紹對象給女方兒子為由，一人分飾兩角和這對母子談戀愛，4年多的時間裡一共詐得人民幣14萬元（約新台幣62萬元）。

▲宋男一人分飾兩角和蔣姓母子交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

根據《白鹿視頻》報導，會寧法院近日公開開庭審理一起詐騙案，2018年間宋男與蔣婦開始交往，期間他編造要付工錢、償還貸款利息等藉口，從蔣婦手中騙走人民幣7萬多元；接著，他謊稱要幫晚輩介紹對象，實際上卻是用自己的微信冒充成女子，並開始和蔣婦的兒子談戀愛，先後以朋友小孩要做手術、父親重病等理由，成功詐得人民幣6萬多元。

經調查，宋男在2018年至2022年2月間，一共從蔣姓母子手上騙取人民幣14萬元，後來事跡敗露，被一狀告上法院。由於這段「三角戀」的內容太過離奇，消息傳開後，迅速掀起中國網友熱議，紛紛在微博留言表示，「母子和同一名男子談戀愛？騙子沒有精神錯亂出錯也挺厲害的」、「都不用見面的嗎？我的天啊」、「知道真相會不會打擊太大」、「以後咱倆各論各的，你管我叫爸，我管你叫寶貝」、「太慘了」。