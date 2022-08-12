　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

海芬大推：還不買爆！HOLA夏出清餐具百元入手、寢具下殺1折

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／資料照）

▲HOLA夏出清居家用品全面3折起，是採買居家用品的好時機。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

居家品牌HOLA特力和樂以精緻、高CP值的生活選物廣受歡迎，經常連居家風格、軟裝設計類網紅也大力推薦HOLA好物，近期難得推出夏出清3折起活動，實際走一趟發現許多商品確實出現令人眼睛為之一亮的超殺優惠價，像是餐具3折後竟不到百元，國際精品寢具還出現最低1折的罕見優惠，連知名主持人海芬也大讚必須買爆！

海芬在「海芬的大明星小跟班」粉專中分享自己購物方面其實很機車，追求品質又對價格錙銖必較，所以把握購物的時機很重要。海芬近期尤其重視睡眠和休息，天氣較熱也容易疲累，特別在意寢具的膚觸及透氣性，她個人最愛天絲寢具，而近期HOLA指定門市推出寢具最低下殺1折，真的不需遲疑超必買。HOLA snow touch涼感紗系列也讓海芬眼睛為之一亮，冰涼長抱枕可以稍微托著日漸沈重的肚子坐臥都好用，還有316材質不銹鋼鍋具適合料理紅燒豆瓣魚，不擔心魚皮沾鍋散開，呼籲大家把握HOLA夏出清3折活動期間，用划算的價格把好品質的居家用品帶回家。

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／資料照）

實際走逛一趟HOLA實體門市，店內空間光線柔和唯美，給人滿滿「家」的感覺，從大型家具、生活用品到居家電器…等，只要是家裡用得到的東西，通通都能一站購足。尤其質感精美、做工細緻的鍋／茶餐具類以及寢具，更是HOLA大受好評的必入手商品，也是這波夏出清活動折扣最多的品項。

睡過就回不去了！細緻膚觸媲美專櫃級寢具

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／資料照）

逛HOLA不能錯過的還有眾多媲美專櫃精品等級的寢具，配合這波夏出清活動，8/12-8/21於內湖、士林、新竹、南崁、大墩、左營、仁德等7間HOLA實體店推出寢具特賣，超人氣的HOLA精選純棉／天絲床被組，原價3,640元起，特價純棉1,980元、天絲2,980元，享受手感細膩的200紗織厚實純棉，宛如躺在棉花堆裡柔軟好眠，尤其肌膚敏感乾燥者，更要體驗一下HOLA天絲寢具的頂級呵護。另外也有精選國際品牌CB/JE/ELLE寢具系列，以300紗織密織而成的細緻透氣柔滑表布，大地色系經典緹花設計，展現居家優雅法式美學，原價1,960元起，特價1件3折、3件1折，是一次入手全套寢具的好時機。

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／業者提供）

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／業者提供）

熱浪不斷來襲的夏天，想為居家空間帶來一點涼感？HOLA snow touch涼感系列親膚冰涼體感瞬降6度，為居家颳起一陣陣「冰炫風」！snow touch涼感系列遠赴花蓮豐田選材，將冰玉石磨成粉末融入紗線，打造從客廳到寢臥處處涼的超實用居家用品。像是運用snow touch三角大靠墊與懶骨頭，隨坐隨靠超舒爽；夜晚選擇snow touch涼感毯或床包兩用被組，無須耗電冷氣也能瞬間極涼，消暑價2件88折，揮別夜間輾轉難眠。

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／資料照）

餐桌視覺美感大升級　安全材質吃的更安心

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／資料照）

HOLA LASSAN蘿莎捶紋不銹鋼鍋系列以4折特惠價成為餐桌上的大亮點！外層玫瑰金色澤呈現奢華感，鍋身為時髦的特色捶紋設計，內層採用耐酸鹼的316不鏽鋼材質，讓全家人吃的更安心；握柄採中空斷熱設計，貼心不燙手，美型鍋身直接上桌成為視覺美味焦點。

▲▼HOLA夏出清3折起。（圖／業者提供）

家裡器皿永遠少一個？HOLA晨曦綠影餐具系列特價3折，眾多杯盤百元價讓人失心瘋！手感風浮雕設計器皿，透過淡雅的綠葉為炎熱的夏天帶來視覺上的涼感，全系列通過安全檢測，可微波、可進洗碗機，使用清潔都便利。

隨著疫後生活型態轉變，多數人待在家裡的時間比以往更長，把握2022/8/4~8/24 HOLA夏出清3折起活動，到HOLA採購美觀又實用的生活用品，將每天在家中看得到、摸得到的東西通通升級，動動手創造家的動人時刻，天天都有好心情。

夏出清也能線上逛>> https://bit.ly/3vRwEtq

ET快訊
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
快訊／林智堅退選　蔡英文發聲了！
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「御飯糰新品」登場！超濃蔥香、份量增加　配飲料只要35元

海芬大推：還不買爆！HOLA夏出清餐具百元入手、寢具下殺1折

安妮亞好興奮！《間諜家家酒》稱霸上半年漫畫暢銷榜

鄭文燦上東森農場力推桃園有機伴手禮　王令麟加碼回饋熱銷

如何提升孩子保護力？中醫院長郭大維：「高麗蔘搭配益生菌，調整體質、補氣補力 」紅力超人活力輕鬆Get！

【廣編】2022尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」　中秋節贈禮增添不凡真意

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

欠收服！超商「寶可夢仙草奶凍」有新角　妙蛙種子、傑尼龜都來了

今天衝一波！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

超商「御飯糰新品」登場！超濃蔥香、份量增加　配飲料只要35元

海芬大推：還不買爆！HOLA夏出清餐具百元入手、寢具下殺1折

安妮亞好興奮！《間諜家家酒》稱霸上半年漫畫暢銷榜

鄭文燦上東森農場力推桃園有機伴手禮　王令麟加碼回饋熱銷

如何提升孩子保護力？中醫院長郭大維：「高麗蔘搭配益生菌，調整體質、補氣補力 」紅力超人活力輕鬆Get！

【廣編】2022尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」　中秋節贈禮增添不凡真意

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

欠收服！超商「寶可夢仙草奶凍」有新角　妙蛙種子、傑尼龜都來了

今天衝一波！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

鄰居姨攔她問「一直聽你在罵小孩，不只一個喔？」　她笑PO7寶貝

噴1300萬買透天！她一算50年「租屋比較划算」崩潰　答案一面倒

升溫速度快速！研究：北極暖化速度達全球平均4倍

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

消費熱門新聞

超商週末美式23元、拿鐵39元爽喝！

哈根達斯下架5口味！超商公布退貨方式

痘花臉宅男靠台酒抗痘對比超驚人

肯德基限時下殺62折！蛋撻炸雞全包還有冬蔭功口味

超商「霜淇淋買1送1」連吃3天

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

中醫院長郭大維推高麗蔘飲　學童超人活力輕鬆Get

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

超商獨家「蠟筆小新牛奶」20元爽喝

超商最新「5款古早味小吃」來了

「厚」蛋捲回歸鮮乳坊一年賣一次

父親節禮物為爸爸打造365父親節

要搶！超商寶可夢仙草奶凍有新角色

超商獨家2款「林聰明美食」！

更多熱門

相關新聞

野生海芬「挺孕肚搭捷運」近照曝

野生海芬「挺孕肚搭捷運」近照曝

女星海芬（海裕芬）7月底突然宣布懷孕喜訊，消息震撼演藝圈，也引來上萬人按讚祝福。儘管懷有身孕，她仍照常進行演藝工作，昨（9日）更透過社群網站分享懷孕日常，挺著孕肚搭乘捷運，曬照同時更幽默自嘲宛如「自帶安全氣囊」，引來不少粉絲留言關心。

20年閨蜜齊當媽！林志玲祝福海芬

20年閨蜜齊當媽！林志玲祝福海芬

海芬挺孕肚主持「沒人發現」！

海芬挺孕肚主持「沒人發現」！

海芬2年前就立志「不結婚也一定要生孩」！

海芬2年前就立志「不結婚也一定要生孩」！

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

關鍵字：

HOLA海芬

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面