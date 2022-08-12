海芬大推：還不買爆！HOLA夏出清餐具百元入手、寢具下殺1折

▲HOLA夏出清居家用品全面3折起，是採買居家用品的好時機。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

居家品牌HOLA特力和樂以精緻、高CP值的生活選物廣受歡迎，經常連居家風格、軟裝設計類網紅也大力推薦HOLA好物，近期難得推出夏出清3折起活動，實際走一趟發現許多商品確實出現令人眼睛為之一亮的超殺優惠價，像是餐具3折後竟不到百元，國際精品寢具還出現最低1折的罕見優惠，連知名主持人海芬也大讚必須買爆！

海芬在「海芬的大明星小跟班」粉專中分享自己購物方面其實很機車，追求品質又對價格錙銖必較，所以把握購物的時機很重要。海芬近期尤其重視睡眠和休息，天氣較熱也容易疲累，特別在意寢具的膚觸及透氣性，她個人最愛天絲寢具，而近期HOLA指定門市推出寢具最低下殺1折，真的不需遲疑超必買。HOLA snow touch涼感紗系列也讓海芬眼睛為之一亮，冰涼長抱枕可以稍微托著日漸沈重的肚子坐臥都好用，還有316材質不銹鋼鍋具適合料理紅燒豆瓣魚，不擔心魚皮沾鍋散開，呼籲大家把握HOLA夏出清3折活動期間，用划算的價格把好品質的居家用品帶回家。

實際走逛一趟HOLA實體門市，店內空間光線柔和唯美，給人滿滿「家」的感覺，從大型家具、生活用品到居家電器…等，只要是家裡用得到的東西，通通都能一站購足。尤其質感精美、做工細緻的鍋／茶餐具類以及寢具，更是HOLA大受好評的必入手商品，也是這波夏出清活動折扣最多的品項。

睡過就回不去了！細緻膚觸媲美專櫃級寢具

逛HOLA不能錯過的還有眾多媲美專櫃精品等級的寢具，配合這波夏出清活動，8/12-8/21於內湖、士林、新竹、南崁、大墩、左營、仁德等7間HOLA實體店推出寢具特賣，超人氣的HOLA精選純棉／天絲床被組，原價3,640元起，特價純棉1,980元、天絲2,980元，享受手感細膩的200紗織厚實純棉，宛如躺在棉花堆裡柔軟好眠，尤其肌膚敏感乾燥者，更要體驗一下HOLA天絲寢具的頂級呵護。另外也有精選國際品牌CB/JE/ELLE寢具系列，以300紗織密織而成的細緻透氣柔滑表布，大地色系經典緹花設計，展現居家優雅法式美學，原價1,960元起，特價1件3折、3件1折，是一次入手全套寢具的好時機。

熱浪不斷來襲的夏天，想為居家空間帶來一點涼感？HOLA snow touch涼感系列親膚冰涼體感瞬降6度，為居家颳起一陣陣「冰炫風」！snow touch涼感系列遠赴花蓮豐田選材，將冰玉石磨成粉末融入紗線，打造從客廳到寢臥處處涼的超實用居家用品。像是運用snow touch三角大靠墊與懶骨頭，隨坐隨靠超舒爽；夜晚選擇snow touch涼感毯或床包兩用被組，無須耗電冷氣也能瞬間極涼，消暑價2件88折，揮別夜間輾轉難眠。

餐桌視覺美感大升級 安全材質吃的更安心

HOLA LASSAN蘿莎捶紋不銹鋼鍋系列以4折特惠價成為餐桌上的大亮點！外層玫瑰金色澤呈現奢華感，鍋身為時髦的特色捶紋設計，內層採用耐酸鹼的316不鏽鋼材質，讓全家人吃的更安心；握柄採中空斷熱設計，貼心不燙手，美型鍋身直接上桌成為視覺美味焦點。

家裡器皿永遠少一個？HOLA晨曦綠影餐具系列特價3折，眾多杯盤百元價讓人失心瘋！手感風浮雕設計器皿，透過淡雅的綠葉為炎熱的夏天帶來視覺上的涼感，全系列通過安全檢測，可微波、可進洗碗機，使用清潔都便利。

隨著疫後生活型態轉變，多數人待在家裡的時間比以往更長，把握2022/8/4~8/24 HOLA夏出清3折起活動，到HOLA採購美觀又實用的生活用品，將每天在家中看得到、摸得到的東西通通升級，動動手創造家的動人時刻，天天都有好心情。

夏出清也能線上逛>> https://bit.ly/3vRwEtq