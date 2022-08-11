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辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場　6000人朝聖：導播加雞腿

本來想大聲斥責導播的 20220807 味全 vs 樂天 #CPBL嬌點 #猿迷 #正妹

賽場嬌點 Sport Beauties 發佈於 2022年8月7日 星期日

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華職棒打得精彩，場外的啦啦隊也時常成為網友關注的焦點。臉書粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」分享樂天桃猿日前對上味全龍時，場外一名辮子女子的47秒加油畫面，瞬間讓6000多網友朝聖大讚導播。

「賽場嬌點 Sport Beauties」PO出中華職棒7日在樂天桃園球場進行樂天桃園對上味全龍賽事時，場外民眾的加油畫面。其中，一名辮子女子與兩名友人在場外跟著樂天女孩們一起跳舞加油，但由於身材太過暴力，被眼尖的導播發現而多次給予畫面。

▲▼辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場。（圖／翻攝賽場嬌點 Sport Beauties）

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▲▼網友認為該給導播跟攝影師加雞腿鼓勵。（圖／翻攝賽場嬌點 Sport Beauties）

▲▼辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場。（圖／翻攝賽場嬌點 Sport Beauties）

該段影片PO出後，吸引6000多名網友朝聖留言，「這導播毫無挑剔之處啊」、「難怪我朋友最近迷棒球」、「道德淪喪！請問桃猿主場票怎麼買？？」「好像在健身房遇過她，全場最兇」、「你怎麼能不愛棒球呢」、「來人啊！給導播跟攝影師便當加隻雞腿」、「無聊，浪費我30分鐘」、「球場上聚焦應該在球員，導播卻只帶到大胸脯的辣妹，試問道德在哪裡？廉恥在哪裡？IG在哪裡？」「一天到晚不務正業在那裡拍球員」、「跟我坐同排隔壁區…拍不到XD只能看晃動」。

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