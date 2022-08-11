夏立言赴陸讓綠營撿到槍　他轟「抗中保台牌都打不好」：抨擊前請用腦

▲夏立言近日率團赴陸。（圖／記者李鍾泉攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，引發外界討論。國民黨文傳會副主委葉元之認為，此事件，讓民進黨全台各地候選人看似「撿到槍」，但他們的發言邏輯簡直笑掉人的大牙，為了蹭聲量已經到不知所云的地步。「真是沒救了，連抗中保台牌都打不好！」

葉元之指出，首先是台中的部分，因為夏立言是台中的市政委員，所以蔡其昌以及台中市議會民進黨團要盧秀燕負責。然而，類似夏立言這種市政顧問及委員在台中超過千位，民進黨台中市議員江肇國的爸爸江正吉、何敏誠的親叔叔何春木，也都是市政顧問，難道盧秀燕要為江、何兩位顧問的行程負責？

葉元之表示，再來，選新北市長的林佳龍則說，年底選戰不只是一場地方選舉。這句話更好笑，如果年底選戰不是地方選舉，林佳龍是在參選行政院院長嗎？林佳龍又在自爆自己心不在新北，果然是選假的！林佳龍就是抱著參選中央官員的心態，所以到現在都不願意認真研究新北市政議題，也不跑基層，每天打高空，噴政治口水，和新北距離好遠。

葉元之認為，「抗中保台」牌是民進黨最廉價的選舉操作，但奉勸綠營諸選將，發言前請用用腦，為罵而罵的結果，自以為撿到的槍，其實是射向自己。

