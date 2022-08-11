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中國駐英大使被召見　反痛批英國「不要跟著美國玩火」

▲▼中國駐英大使鄭澤光，被英國外交部召見。（圖／翻攝自中國駐英大使館）

▲中國駐英大使鄭澤光，被英國外交部召見。（圖／翻攝自中國駐英大使館） 

記者林彥臣／綜合報導

英國外相特拉斯（Liz Truss）10日召見中國大使鄭澤光，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後北京對台灣採取的行動提出解釋。不過鄭澤光則痛批英國，英國真的關心台海和平穩定，就不要跟著美國玩火

根據《環球時報》報導，鄭澤光表示，誰是最近台海緊張局勢的挑起者？美方夥同台獨分裂勢力一手策劃和挑起了這次台海緊張局勢，裴洛西作為美國國會眾議長竄訪台灣地區，絕非所謂的正常、例行訪問，此舉嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

鄭澤光認為，美方和台獨分裂勢力才是肇事者，他們挑釁在先，中方反制在後，英方不去譴責肇事者，反而指責中方，這是荒謬之極、無恥之極！面對美方和台獨勢力惡意挑釁，中方完全有權採取一切必要措施，反對外國干涉，遏制台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

鄭澤光痛批，如果英方真的關心台海和平穩定，就應該去譴責美國和台灣當局，阻止他們挑釁玩火，就應該約束英方自己的言行，不要向台獨勢力發出錯誤信號，更不要對中國捍衛自身主權和領土完整的正當舉措指手畫腳。

鄭澤光還表示，中國的發展是和平力量的發展，是穩定因素的增強，倒是英國和美國應該好好反省自己，在世界上到處耀武揚威，動輒進行武裝干涉和侵略，給世界許多地方製造了各種惡果。

▲▼英國前外相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國外相特拉斯（Liz Truss）要求中國駐英大使對圍台軍演做出解釋。（圖／路透）

特拉斯在聲明中指出，「我指示官員召喚中國大使就中國有關行動提出解釋。近數月來，我們看到北京日益咄咄逼人的行徑和言論，威脅到區域和平安全。」

「聯合王國敦促中國透過和平手段解決任何歧見，不要威脅，或是動用武力或威逼。」

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