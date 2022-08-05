網紅是渣男！女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P　他被點名回應了

記者葉國吏／綜合報導

馬來西亞一位女網友發文指控，一位訂閱有30多萬人的美食YouTuber是渣男，不僅隱瞞已婚身分跟她交往，讓她莫名變成小三，甚至還逼她3P。文章曝光後許多文章根據線索點名是「O2 Cinematics」，對此O2 Cinematics在深夜也發文、影片澄清。

▲O2 Cinematics在臉書發影片澄清，同時貼出女網友的貼文。（圖／翻攝臉書／O2 Cinematics，下同）

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這名女網友在臉書匿名社團「Tantan Confessions Malaysia」發文，指出在網路跟對方認識時，對方隱瞞身對，後來喜歡上對方就獻身破處，「想不到有一次，他居然帶著他的朋友來3P。」最後還被強逼得逞。

女網友在文中透露，後來最不能接受的是，對方竟然是已婚有小孩，讓自己莫名成為小三，「我當下想把自己殺了」，由於文章附有一張照片，其他人就根據線索點名是美食YouTuber「O2 Cinematics」，對此O2 Cinematics在深夜發文反擊。

O2 Cinematics深夜發文、影片澄清，自己不是文章中所說的渣男，自己訂閱只有3萬，並不到30萬人，「希望網友們理智評論，不要傷害他人。事後的一切，我們會由代表律師發言以及採取行動。」