口罩令不鬆綁！羅一鈞提醒「4種NG戴法」：防疫根本做一半

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情還未完全趨緩，Omicron新變異株BA.5已攻進台灣。中央流行疫情指揮中心也持續維持戴口罩等防疫措施，而在戴口罩方面，醫療應變組副組長羅一鈞今也特別指出4大常見戴口罩NG方式，錯誤戴法等於防疫只做一半，提醒民眾口罩如果有異味、髒污、破損或潮濕，一定要立即更換。

羅一鈞指出，常見4大NG戴口罩方式包括「使用超過1天、反戴、清洗醫用口罩、只遮住嘴巴但露出鼻子」，戴口罩時，鼻樑部分一定要覆蓋好，壓緊口罩鋼條的密合度。

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羅一鈞接著提到，最常見NG情形就是口罩只有遮住嘴巴，但鼻子露出來，這樣呼吸進去的空氣並不會完全被口罩阻擋或是過濾，這樣不只是防疫做一半，可能連2/3都不夠，還是會從鼻子吸進去病菌，可以經過呼吸進入鼻腔。

▲羅一鈞提醒口罩4大NG戴法。（圖／指揮中心提供）

由於指揮中心預期接下來會面臨一波BA.5的疫情，所以也提出4大因應措施，提醒民眾落實防疫，第一是依照指揮中心建議施打疫苗，第二個是現行防疫規定還是要遵守，包括戴口罩、洗手和確診後隔離等措施。

第三還是要保護高齡族群、幼兒或是有重大潛在疾病病人，所謂脆弱族群尤其又沒有打疫苗，也還沒感染過，要避免傳染；第四則是適當準備防疫物資，包括口罩和快篩試劑，建議要趁現在疫情平緩時候準備好防疫物資，尤其是快篩，在實名制推行時要趕快準備，不要疫情稍微高的時候，又要排隊購買。

▲指揮中心重申落實防疫4重點。（圖／指揮中心提供）

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