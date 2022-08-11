肯德基限時開賣「中元福氣桶」！蛋撻+脆雞全包還有冬蔭功口味

▲肯德基限時推出「中元福氣桶」，也包含泰式重口味新品「冬蔭功坤咔香辣脆雞」讓消費者嚐鮮。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接中元節，肯德基也限時推出「中元福氣桶」，8/12~8/14連續3天提早至上午9點開賣，蛋撻、脆雞、可樂一次全包，還有期間限定的「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，優惠組合原價805元，如今限時特價499元，等於下殺62折。

肯德基近來推出泰式重口味新品「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，特別以有泰國「國湯」之稱的冬蔭功（泰式酸辣蝦湯），結合酥脆多汁的咔啦脆雞，以泰式香茅、南薑、檸檬葉、辣椒與鮮蝦粉等，熬製成道地的獨門泰式冬蔭功醬，先淋在咔啦脆雞上，再撒上由辣椒與檸檬葉特製的風味灑粉增加香氣層次，爽辣涮嘴，讓人大呼過癮，即日起至9/5限時販售。

▲肯德基限時開賣「中元福氣桶」。（圖／Facebook／KFC）



而今年中元節推出「中元福氣桶」，除了人氣的蛋撻、卡啦脆雞之外，還特別加入期間限定的「冬蔭功坤咔香辣脆雞」。中元福氣桶優惠價499元，內含「咔啦脆雞x5+冬蔭功炸雞x3+原味蛋撻x6+百事可樂(瓶)x1」，許多門市更提早至上午9點開賣，不過百貨與賣場內的門市則不參與提早營業。

另外，達美樂近來推出「景點直送」免外送費服務，台170家門市串連「450個景點」，從基隆到墾丁，甚至東部及澎湖，都能提供熱騰騰的外送披薩，還可搭配「三個大披薩外送優惠799元」、每週二、六的「大小披薩外送買1送1」。而消費者自行外帶披薩則是「直接半價」，無論是小披薩或大披薩、買一個或很多個「通通半價」，讓人不再困擾買1送1的份量及優惠感，依照自己的需求輕鬆購買。

▲達美樂串聯全台450個景點，推出「景點直送」免外送費服務。（圖／業者提供）

而拿坡里即日起至8/31 祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。