噴飛墜落前畫面曝！騎士民權大橋「離奇自摔」亡　驗出確診新冠

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市民權大橋松山往內湖方向，10日下午發生一起驚悚車禍！王姓男子(40歲)騎乘機車行經該路段時發生墜橋意外，機車不明原因摔車後從約高達10米的民權大橋旁人行引道拋物線噴飛下橋，機車則是留在橋上，嚇得一旁目擊民眾趕緊報警、王男傷勢嚴重當場無呼吸心跳，經送往內湖三總醫院搶救，但仍於傍晚6時許宣告不治身亡。

▲民權大橋上行車紀錄器顯示王男無遭其他車輛撞擊。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖交通分隊警員獲報到場，隨即封鎖現場處理，警方發現該處未設有監視器，警方將調閱前後監視器，確認其他路過的車輛，並徵求用路人行車紀錄器以釐清究竟是騎士操作不慎，或是遭到其他車輛撞擊，還原整起事故發生經過。

▲台北市民權大橋松山往內湖方向，一名男子騎乘機車，從橋上墜落至地面。（圖說下同／記者黃彥傑攝）



後來警方順利取得後方同向車輛的行車紀錄器後，發現案情更加離奇，因為王男騎車摔車噴飛慘墜10米高橋下慘死，過程中並無任何車輛碰觸到王男機車，肇事原因仍在警方深入追查。





據了解，因為民權大橋常年有偶發強烈側風、加上王男摔車噴出路段有橋梁伸縮縫，更驚人的是王男送醫不治後，醫院急救時對他檢查發現他確診新冠肺炎，究竟是側風太大或橋梁伸縮縫導致王男摔車致死，還是新冠病情讓王男身體不適而發生意外，將有待檢警進步釐清。

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