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免費體驗跨國藝術！「台日美術交流展」展至8／21　共116件作品

▲▼ 。（圖／中正紀念堂管理處提供）

▲「第48屆台日美術交流展」在中正紀念堂舉行。圖為第46屆台日美術交流展的主視覺。（圖／中正紀念堂管理處提供）

實體記者李鎮宇／綜合報導

「第48屆台日美術交流展」昨（10）日開展，活動將持續至8月21日，在中正紀念堂1樓的藝廊就可以觀看，而且不用購買門票。藝術作品也相豐富，一共116件之多，無論是油畫、水彩、視覺藝術都有。台日美術協會理事長林吉裕提到，「希望透過藝術傳播交流，讓台日友誼更加扎實」。

雖然受到疫情影響，但「台日美術交流展」仍繼續舉行，已於8月10日在中正紀念堂1樓藝廊開展，展出作品共116件，種類更是非常豐富，有油畫、水彩、布料、金屬、視覺藝術等複合題材，這裡面包括10件日本前藝術家之作、26件日本當代藝術家名作和80件台灣藝術家作品，活動將持續至8月21日。主辦方除了計畫未來擴大展覽規模，也期望能受到更多關注。

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▲▼ 。（圖／中正紀念堂管理處提供）

▲今年的展出作品高達116件，且為免費參觀。圖為本次美術交流展的海報。（圖／中正紀念堂管理處提供）

台日美術協會表示，本次活動以台灣當代藝術為主題，邀請台灣和日本的藝術團隊，展開跨國合作與創作交流，呈現出充滿藝術氣息的視覺盛宴。另外，展區分成2個部分，首先是8月的「中正紀念堂」展場；接著則是日本的「上野東京都美術館」，將於9月展出35件台灣藝術家的作品。

台日美術協會理事長林吉裕提到，本次活動有60名藝術家參與，並展出了前日本藝術名家石川欽一郎、黑田重太郎、淺井忠、中川力、鹿子木孟郎等作品，他們皆是影響台灣藝術潮流崛起的重要人物。透過跨國藝術的傳播與交流，欣賞藝術文化的薈萃美學，也讓台日友誼更加扎實。

日本台灣交流協會新聞文化部長村嶋郁代表示，「感謝協會48年來的付出與貢獻，很高興看到日本和台灣畫家作品展出」，他接著感慨道，「疫情持續當中，還是有很多藝術家堅持創作，記錄這個艱難時代」。本次美術交流展為免費參觀，不收取門票就是希望民眾能熱情參與，共享台日藝術之美。

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