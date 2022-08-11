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快訊／禾馨涉助產婦詐保3千萬！　營運長林思宏等109人遭起訴

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

禾馨醫療集團在北部5家診所遭檢舉協助產婦詐領商業保險理賠，開立不實的「胎位不正」證明，約300名產婦因此順利獲得非自願剖腹理賠合計至少3000萬元，檢警事後約談營運長林思宏在內的5位醫師，及20名年輕媽媽到案釐清。而今日檢方偵結，將林思宏等109名被告依法起訴。

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，一直是許多產婦喜愛的婦產診所，但據了解，有不少保險公司一直很好奇，到禾馨迎接小寶寶的媽媽，「胎位不正」比例比其他醫療院所還高，因此提出檢舉。

檢警獲報後，調閱相關理賠單據，並配合健保單位提供的補助明細，發現許多向保險公司申請非自願剖腹產理賠的案例，在健保署系統內沒有特別情形，懷疑有醫事人員協助開立不實診斷證明，累計近3年約有300名產婦因此詐得至少3000萬元的商業保險理賠。

刑事局今年1月陸續將涉案5名醫師移送台北地檢署，接受檢察官漏夜訊問，林思宏以500萬元交保，另4名涉案醫師則分別以林冠宏300萬元交保，吳孟宗200萬元交保，薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保。而今台北地檢署偵結，將包括林思宏在內的109名被告依法起訴。

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