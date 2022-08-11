康是美開藥局「同業嚇到發抖」？藥師曝2關鍵　網喊：藥價有救了





▲康是美將跨足藥局業務，初步目標全台百間。（示意圖／記者鮑璿安攝）

記者李佳蓉／綜合報導

統一美麗事業董事長高秀玲宣布，旗下藥妝店「康是美」今年將在全台開設百間藥局，單店均有專業藥師進駐，人員培訓已經到位，會隨疫情趨緩快速展店。對於康是美大動作進軍處方調劑市場，藥師林士峰點出2關鍵表示，「雖然很多人瑟瑟發抖，可是其實我樂觀其成」。網友看完樂喊，「藥價有救了」。

藥師林士峰在臉書上指出，處方箋難做的點實在太多，他認為對財團來說，比較困難的有2點，「最好每年砍藥價，平均跌7%，財團法人能跟股東交代，庫存即庫損。」「藥師數歸零，收入就歸零，找藥師跟找工讀可不一樣，藥師人力長期處於賣方市場，藥師一旦離職，找藥師的時間都是以月做單位。」

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▲林士峰認為，藥師一旦離職，找藥師的時間都是以月做單位。（示意圖／記者周宸亘攝）

林士峰順帶一提，大樹藥局平均藥師登錄數量約2.5人，「一店一藥對接處方的藥局來說，風險還是太高。」

網友看完直呼，「財團會對政府施壓，藥價有救了」、「內行人講內行話」；也有人驚訝地說，「我今天去看診，自費一顆抗生素竟然只要1.5元，真的嚇到我了……」。林士峰則回應，「怕了吧……至少4000種藥，健保給付價在2元以下。」