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【廣編】玫瑰控必收！Henry Jacques香水高級定製系列限量珍藏

Henry Jacques亨利·雅克香水高級定製系列（圖／業者提供）

▲圖左為RUBY ROSE紅寶石玫瑰香水瓶，圖右為ROSE MOTIF SANDBLASTED玫瑰花紋噴砂香水瓶。

【廣編特輯】

圖、文／Henry Jacques提供

法國香水品牌Henry Jacques自1975年在法國南部城市德拉吉尼昂誕生後，精益求精就成為其歷史中的代名詞。Henry Jacques甄選珍稀原料，將環保的生產方式與近半世紀一來的寶貴經驗相結合，無可爭辯地成為法國高級香水傳統不可或缺的一部分。

高級定制系列（Couture Collection）匯集了品牌最具代表性的香水作品，珍藏在令人嘆為觀止的水晶香水瓶中，在品牌位於法國南部的工坊中精心打造，如同一件高定禮服，彰顯其中美妙香水的神奇魔力。

玫瑰主題在此高級定制系列中最為突出，玫瑰象徵著美麗和愛情，並有許多種類可被調香師選用，每一種玫瑰都有別具一格的香味。珍藏在Ruby Rose紅寶石玫瑰香水瓶內的Rose Supreme香水採用大馬士革玫瑰和鈴蘭為前調；而珍藏在Rose Motif Sandblasted玫瑰花紋噴砂香水瓶中的Whidia香水則以東方玫瑰為主軸搭配辛辣香調。

每只水晶香水瓶皆由水晶工匠大師手工製作，呈現在奢華的絲綢內襯盒子中，款款皆為限量，將香水像寶石一樣巧妙地安置在絲綢襯墊上，展現極致優雅風範！不僅是一份身份地位象徵，更是一段飽含情意的故事。
 

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香水Henry Jacques高級定製

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