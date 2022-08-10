蔡英文下令團結！前綠委正面開戰　「切割林智堅」貼文大復活

▲蔡英文10日呼籲黨員，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭台大認定抄襲，並撤銷學位及論文，民進黨前立委鄭寶清昨天原本迅速發文表態「保住一個人？還是保住民進黨？」然而，卻疑似受到黨內壓力，文章上架1小時即被刪除。不過，當總統蔡英文今（10日）才剛下令全黨力挺林智堅之際，鄭寶清再度貼出逆風文章，正面開戰。

原本有意爭取黨內提名的前立委鄭寶清，9日下午原本在臉書發文，「我希望，論文不是抄的。我希望，球員們沒有受傷。我也希望，信介仙如果知道，不要太難過。我相信，今年年底民眾的選擇，是決定品格、誠信、勇氣的台灣價值是否堅守的關鍵時刻，我相信桃園，會再一次成為台灣民主的桃花源，我是鄭寶清」，並曬出一張列了2個選項的圖片，還在「保住民進黨」選項打勾，暗指黨中央應該「換堅」。

▲鄭寶清重新上架臉書貼文，正面開戰林智堅！（圖／鄭寶清臉書）

該篇貼文上架後就吸引千人按讚，但同時也受到民進黨支持者砲轟，最後疑似承受黨內壓力而下架文章。不過，該篇文章稍早前重新上架了，鄭寶清也在留言處說明，「雖然承受很多壓力，但仍堅定、貫徹民進黨的建黨精神，感謝各位的指教。」

貼文曝光後，立刻引起支持者留言打氣「寶清全力支持出來選市長」、「加油！不用畏懼說實話」、「力挺寶哥，不要讓民進黨沉淪下去」、「支持你的良知」、「選市長！不囉嗦一定選你」。