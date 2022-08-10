上國道沒繫安全帶罰3000！他堅稱有綁帶「陰影」　法官打臉：看嘸

▲王男開車上國道前座乘客沒繫安全帶遭警方拍照舉發，裁罰3000元，他提告抗罰堅稱照片有綁帶「陰影」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

王姓男子今年開車上高速公路，被國道警員拍照舉發右前座乘客沒繫安全帶，移送北市交通事件裁決所裁罰3000元。王男提告抗罰，在舉發照片自行標繪出已繫安全帶的「陰影」，一審法官怎樣都看不出乘客有綁安全帶的痕跡，判王男敗訴；上訴後，王男主張乘客放倒座椅躺平休息，所以安全帶「懸空」，二審不採信，判王男敗訴確定。

二審判決理由指出，王男雖主張一審法官沒使用電腦模擬警員拍照採證時，會不會正好被擋風玻璃上的陰影或A柱擋住乘客身上的安全帶，但二審認為，王男上訴理由都經過一審詳細斟酌做出取捨，王男仍執一己法律見解，爭議一審不採納他的辯解，不符合法定上訴程序。

本案源於王男今年（2022年）1月8日下午1點多，開車在國道一號南下指標115.3公里處，被國道公路警察局第二公路警察大隊造橋分隊拍照，舉發前座乘客沒依規定繫上安全帶，移送王男車籍所在的北市交通事件裁決所，今年3月裁罰王男罰鍰3000元。

王男提告抗罰，主張警員拍的採證照片太模糊，拍攝角度可能被車子的A柱與黑影遮蔽安全帶，但當時右前座乘客真的有繫安全帶，他還設法在照片上自行標繪出乘客身上安全帶的痕跡，強調「確實清晰可見」，而且安全帶是「深灰色」的。

裁決所抗辯指出，警員重新檢視採證照片，確認當時右前座乘客右臂上端靠近警布置胸前斜下處，都沒有3點式安全帶的痕跡。一審由台北地院審理，法官反覆勘驗，認為細繹照片，「以肉眼觀之仍未見前座乘客身上確有繫上深灰色安全帶」，判王男敗訴。

王男上訴二審，主張採證照片可以清楚看見前座乘客全臉，是因為乘客當時將椅背放到最低並躺著休息，這時身上所繫安全帶會懸空，所以不會服貼在乘客右肩往左下部位，一審應可透過電腦模擬釐清拍照角度與陰影遮擋的問題。二審由台北高等行政法院審理，駁回王男上訴，全案確定，王男還須額外支付一、二審裁判費共1050元。