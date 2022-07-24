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林志穎自撞重傷掀戰！救援者曝「未繫安全帶」　經紀人回應了

記者柯沛辰／綜合報導

藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島，所幸周圍民眾見義勇為，合力將父子倆抱出車外，才未釀成更大傷亡。不過，目擊者指出林志穎被救下車時未繫安全帶，加上疑似讓6歲兒子坐副駕駛座，引起網友議論。對此，經紀人回應，林志穎還在醫院觀察中，詳情必須等情況穩定後才能詢問。

當時林志穎駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋，結果不明原因撞上分隔島，僅短短5分鐘就起火燃燒，所幸在此之前，一旁工地工人、民眾見義勇為，合力將父子2人救下車。事後，參與救援的目擊者向媒體透露，同事救援時，發現林志穎未繫安全帶，其6歲兒子則是被從副駕抱出。

▲知名藝人林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員趕抵現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲特斯拉自撞僅5分鐘就起火燃燒，所幸周遭民眾冒險搶救，救下林志穎父子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消息曝光後，引起PTT熱議，還有人以「林志穎沒繫安全帶嗎？」為題發文，掀起正反論戰。不少網友留言「沒繫有可能，安全氣囊炸掉不至於臉骨折吧」、「他肩膀粉碎性骨折耶，的確有可能沒繫」、「我覺得是沒有繫，車速這麼慢傷成這樣」、「像被重擊，當下沒繫安全帶的機率頗高」、「都讓小孩坐前座了，沒繫安全帶也不意外吧」、「小孩都可以被安全帶救到，而大人沒有，這不是很明顯嗎？」

不過，也有網友推測「可能是車禍後趁有意識的時候解開的」、「沒繫安全帶傷應該不止這樣」、「照理說，玩車完成這樣了，繫安全帶是習慣了」、「不太可能吧，沒安全帶不就頭撞破擋風玻璃了」、「沒繫安全帶早就飛出去了」、「沒繫安全帶車子警示吵得要命」、「真的很像是解開安全帶去撿東西」、「現在推測這太早，等本人說明不好嗎？」

▲林志穎火燒車。（圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）

▲林志穎是否有繫安全帶等違規問題，引發網友論戰。（合成圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）

對此，林志穎經紀人回應，目前林志穎還在醫院觀察中，要等傷者穩定後才能詢問，謝謝關心。而傷勢方面，經紀人則說「一切都在觀察中」，可能周一會對外說明。

至於未繫安全帶、未滿12歲孩童乘坐副駕駛座等違規部分，警方表示，目前還未製作筆錄，後續將調閱跡證，進一步釐清。不過，依據《道路交通管理處罰條例》規定，未繫安全帶可罰1500元，後者則最重可處3000元罰鍰。

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