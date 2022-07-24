林志穎自撞重傷掀戰！救援者曝「未繫安全帶」　經紀人回應了

記者柯沛辰／綜合報導

藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島，所幸周圍民眾見義勇為，合力將父子倆抱出車外，才未釀成更大傷亡。不過，目擊者指出林志穎被救下車時未繫安全帶，加上疑似讓6歲兒子坐副駕駛座，引起網友議論。對此，經紀人回應，林志穎還在醫院觀察中，詳情必須等情況穩定後才能詢問。

當時林志穎駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋，結果不明原因撞上分隔島，僅短短5分鐘就起火燃燒，所幸在此之前，一旁工地工人、民眾見義勇為，合力將父子2人救下車。事後，參與救援的目擊者向媒體透露，同事救援時，發現林志穎未繫安全帶，其6歲兒子則是被從副駕抱出。

▲特斯拉自撞僅5分鐘就起火燃燒，所幸周遭民眾冒險搶救，救下林志穎父子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消息曝光後，引起PTT熱議，還有人以「林志穎沒繫安全帶嗎？」為題發文，掀起正反論戰。不少網友留言「沒繫有可能，安全氣囊炸掉不至於臉骨折吧」、「他肩膀粉碎性骨折耶，的確有可能沒繫」、「我覺得是沒有繫，車速這麼慢傷成這樣」、「像被重擊，當下沒繫安全帶的機率頗高」、「都讓小孩坐前座了，沒繫安全帶也不意外吧」、「小孩都可以被安全帶救到，而大人沒有，這不是很明顯嗎？」

不過，也有網友推測「可能是車禍後趁有意識的時候解開的」、「沒繫安全帶傷應該不止這樣」、「照理說，玩車完成這樣了，繫安全帶是習慣了」、「不太可能吧，沒安全帶不就頭撞破擋風玻璃了」、「沒繫安全帶早就飛出去了」、「沒繫安全帶車子警示吵得要命」、「真的很像是解開安全帶去撿東西」、「現在推測這太早，等本人說明不好嗎？」

▲林志穎是否有繫安全帶等違規問題，引發網友論戰。（合成圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）

對此，林志穎經紀人回應，目前林志穎還在醫院觀察中，要等傷者穩定後才能詢問，謝謝關心。而傷勢方面，經紀人則說「一切都在觀察中」，可能周一會對外說明。

至於未繫安全帶、未滿12歲孩童乘坐副駕駛座等違規部分，警方表示，目前還未製作筆錄，後續將調閱跡證，進一步釐清。不過，依據《道路交通管理處罰條例》規定，未繫安全帶可罰1500元，後者則最重可處3000元罰鍰。

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