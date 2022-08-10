FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

▲美國紐約開設臨時護理中心為民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國猴痘病例累計9492起，其中超過1/5發生在紐約州。食品藥品監督管理局（FDA）9日擴大猴痘疫苗授權，允許成人「皮內注射」，此作法能夠增加可施打疫苗量，幅度達到5倍。

CNBC等外媒報導，猴痘疫苗通常是皮下注射，也就是注射至皮下脂肪，皮內注射則是注射至表皮及皮下組織之間的真皮。2015年一項臨床試驗結果顯示，成人接受1/5劑量的皮內注射後，產生免疫反應與全劑量皮下注射相仿。FDA表示，這個做法能讓國家戰略儲備的44萬劑疫苗，提供多達220萬次注射。

此外，FDA緊急授權也批准18歲以下高風險族群接種疫苗，不過仍須使用典型的皮下注射。疫苗部門負責人馬克斯博士（Dr. Peter Marks）表示，過去幾周，孩童的可能接觸數量增加，但目前缺乏足夠數據，批准兒童皮內注射，且這個行為也很難在幼童身上實施。

Jynneos是美國FDA唯一批准的猴痘疫苗，此疫苗由丹麥生技公司巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）生產，一共需打2劑，間隔28天。美國面臨猴痘疫苗短缺，已經額外訂購500萬劑疫苗，預計9月至2023年間陸續到貨，屆時可施打疫苗將達2500萬劑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》