林智堅遭撤學位　長輩崩潰喊黑暗「小孩不准念台大」：否則打斷腿

▲台大確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台灣大學認定論文抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，對此，林智堅喊冤「我是受害者」，覺得被台大學倫會突襲。就有網友指出，有長輩在家族LINE群組喊話，社會很黑暗，因此要小孩以後都不准念台大，看到這番言論，網友們覺得荒謬，「先考上再說好嗎」。

原PO在PTT發文，長輩看到林智堅的新聞後，在群組上寫道「所有的小孩們將來都不要念台大，是設計、是陰謀，社會很黑暗」。他透露，親戚的小孩中有一個是北一女學生，「看到這種告訴大家拒讀台大的留言會爆哭吧，還是笑笑就好，過幾年長輩們搞不好都忘光了？」

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底下留言中，還有網友貼出LINE對話，長輩喊「以後小孩說要念台大，直接打斷腿」。對此，網友笑喊想念台大得先考上，「叫長輩不要情緒嘞索，考不考得上才重要」、「沒差阿，你不唸，一堆人等著進去」、「少來啦，到時候小孩上台大，還不是要沿街放鞭炮，不過我看是上不了啦」、「沒差啊，不如把名額讓出來給真正的人」、「真的是死忠的」、「真的考上還是乖乖去唸啦」。

▲長輩不准小孩念台大。（圖／翻攝自PTT）

據了解，民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，其中，台大國發所的部分，校方9日召開記者會，認定抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。對此，不少綠營人士直指審議過程不公，並批評審查委員多有親藍傾向。

也有不少網友指出，台大校長管中閔，以及審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達，兩人的政治立場偏頗，認為審議結果不公。就有網友在Dcard發文，貼出網友的留言，「不意外，蘇宏達會讓林（智堅）過關才是新聞」、「校長管中閔，審查委員會還由社會科學院院長蘇宏達主導，就別指望有啥公平正義囉」。

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