　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林智堅遭撤學位　長輩崩潰喊黑暗「小孩不准念台大」：否則打斷腿

▲▼台大確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

▲台大確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台灣大學認定論文抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，對此，林智堅喊冤「我是受害者」，覺得被台大學倫會突襲。就有網友指出，有長輩在家族LINE群組喊話，社會很黑暗，因此要小孩以後都不准念台大，看到這番言論，網友們覺得荒謬，「先考上再說好嗎」。

原PO在PTT發文，長輩看到林智堅的新聞後，在群組上寫道「所有的小孩們將來都不要念台大，是設計、是陰謀，社會很黑暗」。他透露，親戚的小孩中有一個是北一女學生，「看到這種告訴大家拒讀台大的留言會爆哭吧，還是笑笑就好，過幾年長輩們搞不好都忘光了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下留言中，還有網友貼出LINE對話，長輩喊「以後小孩說要念台大，直接打斷腿」。對此，網友笑喊想念台大得先考上，「叫長輩不要情緒嘞索，考不考得上才重要」、「沒差阿，你不唸，一堆人等著進去」、「少來啦，到時候小孩上台大，還不是要沿街放鞭炮，不過我看是上不了啦」、「沒差啊，不如把名額讓出來給真正的人」、「真的是死忠的」、「真的考上還是乖乖去唸啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲長輩不准小孩念台大。（圖／翻攝自PTT）

據了解，民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，其中，台大國發所的部分，校方9日召開記者會，認定抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。對此，不少綠營人士直指審議過程不公，並批評審查委員多有親藍傾向。

也有不少網友指出，台大校長管中閔，以及審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達，兩人的政治立場偏頗，認為審議結果不公。就有網友在Dcard發文，貼出網友的留言，「不意外，蘇宏達會讓林（智堅）過關才是新聞」、「校長管中閔，審查委員會還由社會科學院院長蘇宏達主導，就別指望有啥公平正義囉」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！　冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
辦銀行貸款愛上正妹業務！人夫不認姦情　車牌號碼卻出賣他
104年第一人！大谷單季10勝10轟　超越朗神、比肩貝比魯斯
豪門男友涉撈百億　吳佩慈「神隱9個月」現身曝近況
徐巧芯曝30人挺堅名單：誰上了「抄跑」失智列車？
快訊／國軍監控共艦　1分37秒畫面曝光
真實版《麻醉風暴》！20多歲男隆鼻慘死　整形名醫挨告
快訊／孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

振興加碼！9／30前搭高鐵　萬張商務車廂88折優惠券豪氣抽

不是看好評「第一次用餐怎篩選」　神人曝2點：這樣最準

自助餐「3菜1蛋1肉」225元　老饕一算驚呆：白飯55元

「握壽司」父親節前夕來報恩！麻雀媽野放後...帶2孩回家見爺奶

「35歲友人存1000萬」他自嘆像窮鬼　網一面倒給3字：95%人都一樣

台大學生向新校長候選人提22問題　「林智堅相關」不包括在內

超商大夜店員被嗆「表情難看」　真相1秒讓大媽閉嘴

彩虹公車復刻版重出江湖　大都會客運耗資500萬元打造大復康巴士

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

振興加碼！9／30前搭高鐵　萬張商務車廂88折優惠券豪氣抽

不是看好評「第一次用餐怎篩選」　神人曝2點：這樣最準

自助餐「3菜1蛋1肉」225元　老饕一算驚呆：白飯55元

「握壽司」父親節前夕來報恩！麻雀媽野放後...帶2孩回家見爺奶

「35歲友人存1000萬」他自嘆像窮鬼　網一面倒給3字：95%人都一樣

台大學生向新校長候選人提22問題　「林智堅相關」不包括在內

超商大夜店員被嗆「表情難看」　真相1秒讓大媽閉嘴

彩虹公車復刻版重出江湖　大都會客運耗資500萬元打造大復康巴士

黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

炎亞綸深夜鼓起勇氣才敢看《我願意》　1500萬穿上身換44套精品當巨星

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

國民黨強攻林智堅論文事件　鄭文燦：泥巴戰競爭是很Low的

「手護台東藍」現成果！　新蘭漁港淨海...廢棄物變少了

辦銀行貸款迷上正妹業務！人夫抵死不認姦情　車牌號碼卻出賣他

CNN：俄軍「縮短刑期」誘監獄囚犯上戰場　已千名殺人犯趕赴前線

振興加碼！9／30前搭高鐵　萬張商務車廂88折優惠券豪氣抽

臉書廣告代辦台灣證件攏係假　越籍女組集團狂詐同鄉下場慘了

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

師傅扛冷氣爬上2樓　身體詭異歪斜下秒悲劇

雙寶媽「想生女兒不能高潮嗎」　名醫神回2句

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

林智堅抄襲很嚴重？網曝1原因最氣：很失敗

可不可2茶飲腸桿菌超標　新北開罰3萬

台男超浪漫5招拐走櫻花妹　她羞讚：技術很好

曾被勸外派海外　她2年後驚：險被拐到柬埔寨

今水氣最多！降雨熱區曝　木蘭颱風走這路徑

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

熱帶低壓生成！估明增強成颱

更多熱門

相關新聞

林智堅毀了？他曝綠營將出2招：繼續挺下去

林智堅毀了？他曝綠營將出2招：繼續挺下去

台大學倫會昨（9）日宣布，民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。此事曝光後引起外界討論是否有「換堅」可能，不過資深媒體人韋安認為，民進黨應該會用2招繼續挺下去，加上他們認為對手太弱，「絕對有贏的可能」。

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

綠議員表態力挺林智堅　分享論文卻被攻擊

綠議員表態力挺林智堅　分享論文卻被攻擊

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

批林智堅論文案醜陋　柯：國家亂了

批林智堅論文案醜陋　柯：國家亂了

關鍵字：

林智堅台大PTT長輩政治操作

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面