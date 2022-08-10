抄襲很嚴重？林智堅「學位不影響參選」　網曝1原因最氣：全面失敗

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台大昨（9）日最新認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文。對此，林智堅同日下午3時召開記者會，直呼自己是受害者，不過「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」。抄襲風波未止，就有網友不禁好奇，抄襲真有這麼嚴重？

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「被抓到抄襲真的很嚴重」為題發文，表示過去也有人陷入抄襲風波，但是抄襲這件事真有這麼嚴重嗎？

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貼文一出，底下網友直指最不能接受的關鍵原因，「一開始如果承認小時候不懂事，那就還好，問題是死不承認還嗆人抹黑」、「抄襲代表道德跟誠信有問題，後面不承認跟硬拗則代表這個人不敢負責任跟面對錯誤，全面失敗」、「抄襲不是問題，問題是死不承認」、「死不承認會讓人觀感不佳」、「孰能無過，我們又不是聖人，做錯就道歉承認，希望重點回到政績，結果在那邊亂拗，最後這個下場」。

本站昨日報導《記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲了》，林智堅昨在記者會上直呼，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者！」台大因為余正煌先畢業、他後畢業，而認定他抄襲對方，但當年若不是他提供資料給余生，今天根本不會坐在這，他就是「好心被雷劈」。

林智堅也強調，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，市政、政見、政績才是他參選的王道，但是他無法接受的是，台大學倫會做出取消他碩士資格的審定，「對於我人格的抹煞、對於我的清白，是很大的影響！」

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