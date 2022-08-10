哈根達斯再驗出禁用農藥！比利時下架7款產品　新加坡停售2款

▲哈根達斯香草口味冰淇淋及其他產品，驗出含有禁用農藥，遇多國下令下架。（圖／食藥署提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名冰淇淋品牌「Häagen-Dazs（哈根達斯）」日前因產品中驗出禁用農藥，以及潛在致癌物質，被比利時、台灣、新加坡等國下架銷毀。近日再傳出新加坡食品局再下令下架2款Häagen-Dazs冰淇淋產品，原因是驗出禁用於食品中的環氧乙烷（ethylene oxide）。

綜合外電報導，這次下架事件為7月驗出Häagen-Dazs部分產品中含有環氧乙烷的後續，新加坡食品局本月5日下令，包括473毫升、賞味期限為2023年5月27日的巧酥冰淇淋，以及100毫升「迷你杯」、賞味期限為2023年6月8日的比利時巧克力口味冰淇淋，而這2項產品均來自法國。

新加坡食品局在媒體聲明中表示，儘管2項產品中含有低量的環氧乙烷，並沒有立即危險，但長期暴露於其中可能導致健康問題。該局補充，應盡可能減少接觸含有環氧乙烷的食品。

與此同時，比利時聯邦食品安全局（AFSCA）也傳出追加下架7款Häagen-Dazs產品，此舉同樣是歐盟7月初發現該品牌部分產品中含有致癌化合物。該局本月4日已下令Häagen-Dazs下架10款產品，這次再增加7款。

法國方面則於5日下架該品牌的18款產品，西班牙於8日更下架多達20款產品。

據指出，Häagen-Dazs的香草產品供應商被確認是造成此次下架風波的問題源頭，Häagen-Dazs母公司「通用磨坊」（General Mills）決定自主下架所有含有來自該供應商的產品。

我國於7月初也已因進口的Häagen-Dazs「香草冰淇淋」產品中驗出禁用農藥，在邊境攔下並銷毀5471.34公斤的產品。食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹過去受訪時指出，環氧乙烷為農藥一種，具致癌風險，依目前規定不在食品中檢出，國內也沒有核准作為農藥使用，因此進口產品也不得檢出。