賣3天就斷貨！超夯「金果榴槤雪糕」補貨了　限時優惠要搶囤

▲超夯「金果榴槤雪糕」回來了。（圖／枝仔冰城提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天肯定要嗑爆冰棒雪糕！上市3天就被榴槤控掃光的「金果榴槤雪糕」終於補貨了，選用泰國直送金枕頭榴槤製成打成果泥後，再搭配紐西蘭奶粉特調奶水製成，每一口都能吃到帶有奶油香的罪惡滋味，即日起於指定通路開賣，還有限時優惠等搶。

▲榴槤雪糕帶有濃濃果香加奶香。

枝仔冰城今夏推出超狂「金果榴槤雪糕」，上市僅短短3天就完售缺貨，至今銷售破16萬盒，賣出整整5座101大數高度，人氣爆表，而這罪惡滋味終於補貨了，選用泰國直送金枕頭榴槤去殼、去籽、打成純果泥後急速冷凍直送台灣，每一支雪糕都含有高達12%的榴槤果肉，再搭配紐西蘭進口奶粉特調的奶水製成，口感綿密又帶有濃郁果香、奶香，榴槤控肯定要吃，即日起於全聯獨賣，即日起至9月1日更祭出限時4入99元優惠，1支不用25元就能吃到，趕緊衝囤。

▲八月堂X哈根達斯推出限量雪糕可頌。（圖／八月堂提供）

另，「八月堂X哈根達斯」近日也首度合作推出超狂「雪糕可頌」，霸氣把整支哈根達斯雪糕夾進可頌當中，光是畫面就罪惡爆表，首推「莓好仲夏」口味，選用招牌蜂巢可頌夾入草莓雪糕，再淋上特製微酸覆盆子果醬，酸甜滋味夏天吃最適合不過，另一款「濃情巧酥」則是奶油酥香可頌與吃得到可可餅乾碎冰淇淋的組合，通通不能放過，即日起至8月21日限時2周於全門市開吃，每日數量有限、售完為止。

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