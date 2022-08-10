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俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲　蕈狀濃煙竄天

▲▼俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

▲俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透，下同）

文／中央社

3名目擊者告訴路透社，他們今天聽見巨大爆炸聲響，並看到位在克里米亞半島那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）的俄羅斯空軍基地方向有黑煙冒出。

據稱是現場拍攝的一些影片，其中有些是從附近旅遊海灘拍攝並發布在社交媒體上，顯示有一股濃煙竄升。這些影片無法立即得到查證核實。

兩名目擊者稱，當地時間下午15時30分（台灣時間20時30分）左右，在1分鐘內便至少傳出12次不同強度的爆炸聲。其中3次特別響亮，引起火花和煙霧。

大約30分鐘後，又發生一次爆炸，目擊者說這是最響亮的一次，引發兩股煙塵。附近薩基鎮（Saky）響起了警報聲。

俄羅斯控制的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在其Telegram頻道發文表示，他已前往該地區，「情況正在得到澄清」。

▲▼俄軍在克里米亞的空軍基地，傳出巨大爆炸聲，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

俄羅斯各通訊社報導，阿克瑟諾夫的一名顧問證實有爆炸發生，但拒絕就可能的原因作評論。塔斯社（TASS）援引當地衛生部的話說，已部署緊急救援服務。

俄羅斯新聞社（RIA）則報導，俄羅斯國防部稱，爆炸是引爆航空彈藥造成的，並未造成人員傷亡。該部說，沒有受到攻擊，也沒有軍事裝備受損。

俄羅斯國防部還表示，俄軍摧毀了烏克蘭烏曼（Uman）附近一個彈藥庫，彈藥庫內存放美國製造的海馬士（HIMARS）飛彈和M777榴彈砲。

路透社無法查證戰場方面的報導。

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