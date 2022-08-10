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夏日美白瘦身靠這招！專業醫師黃金配方

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

綠茶是日本人流傳千年的瘦身秘方，近年韓國演藝圈也掀起綠茶減肥的風潮，不過，綠茶含有單寧酸，腸胃不好的人飲用之後可能導致身體不適，而綠茶中的咖啡因還可能導致心悸、失眠，因此並非所有人都適合以綠茶減重。有台灣醫師研發了漢方成分的「玫瑰綠草本茶」，不僅比一般綠茶具有更好的減脂效果，而且性質溫和不傷身，適用大多數的族群。

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

網路爆紅漢方減重茶　連哈孝遠、張文綺都愛用
從籃壇轉戰演藝圈的哈孝遠，先前靠著網路爆紅的漢方減重茶「七日孅」，在一個半月內大瘦12公斤，引發網友熱烈討論，而有著「鹽酥雞女神」封號的張文綺，也曾自爆是因為飲用「七日孅」，讓她狂吃鹽酥雞卻還能維持窈窕身材。研發「七日孅」的中山醫大附醫中西整合醫療科主任林榮志醫師，為了台灣炎熱潮濕的夏天，特別研發了夏日限定的「七日孅玫瑰綠」茶飲，結合了玫瑰與綠茶的雙重功效，可同時兼顧瘦身與美顏。

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

七日孅再進化　添加兩大瘦身美容聖品
林榮志醫師表示，「七日孅玫瑰綠」是在七日孅的基礎上添加綠茶和玫瑰花瓣兩種成分，其中，綠茶兒茶素能夠清熱排毒，抑制脂肪的吸收，同時幫助體內代謝，維持健康體態，而玫瑰花瓣的植化素是一般植物的140%，能夠抵抗紫外線的傷害，還能抗氧化、抗發炎、平衡內分泌，讓皮膚維持水嫩紅潤。

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

4階段循環排油去脂　美顏效果令人驚艷
林榮志指出，「七日孅玫瑰綠」可達到4階段循環，第一階段利用決明子與望江南兩大成分，7天內去除腸壁的油脂廢物，將宿便溶解排出；第二階段則運用具有「高排燃」功效、以美國專利萃取的超級藤黃果，來加速燃燒體內脂肪，其中燃燒因子HCA含量高達95%，遠遠超過一般市售藤黃果產品。

第三階段則利用薄荷葉消暑解熱、加強代謝，達到體內淨化；第四階段以綠茶兒茶素清熱排毒，再以玫瑰花瓣抗氧化、改善乾燥，在瘦身的同時仍能維持好氣色與水潤的肌膚。

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

冷泡效果不打折　夏日飲用清涼消暑
「七日孅玫瑰綠」採用高山現採綠茶葉與獨家精選玫瑰花瓣，從摘取到烘焙製成，均採用生醫等極低溫萃取，不僅能以熱水沖泡，也能以冷泡方式飲用，而且只要短短30秒即可釋放精華成分，更難得的是，口感有如新鮮現泡，綠茶回甘不苦澀，同時散發玫瑰清香，是最適合夏天飲用的一款減重茶飲。

▲▼ 七日孅,玫瑰綠,林榮志,清熱排毒,體內代謝,脂肪,瘦身,美顏。（圖／宏睿國際提供）

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