日本內閣改組　傳濱田靖一將回鍋當防衛大臣

▲濱田靖一將回鍋擔任國防大臣。（圖／取自Facebook／賴清德）



文／中央社

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄明天啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，7月底才與前防衛大臣石破茂等人訪問台灣。前厚生勞動大臣加藤勝信內定回鍋擔任厚生勞動大臣。

日本放送協會（NHK）報導，岸田內閣明天將進行大幅度的內閣改組，防衛大臣內定由前防衛大臣濱田靖一擔任。濱田7月底才與前防衛大臣石破茂率團訪問台灣。厚生勞動大臣內定由前官房長官、也是前厚生勞動大臣加藤勝信擔任。加藤是日本國會最大團體「日華議員懇談會」成員，昨天下午還出席與立委郭國文所率的立委團在日本國會的交流會。

5月率領自民黨青年局成員訪台的青年局長小倉將信將首度被延攬入閣。小倉日前在自民黨總部率青年局成員接待郭國文所率的立委訪日團。

此外，受到日本已故首相安倍晉三力挺的自民黨政調會高市早苗這在這波人事調動中，傳內定擔任經濟安保大臣。自民黨宣傳主任（廣報本部長）河野太郎內定數位大臣。首相輔佐官寺田稔內定總務大臣、參議員岡田直樹內定為地方創生大臣、參議員野村哲郎內定農林水產大臣。

法務大臣內定由前農林水產副大臣葉梨康弘擔任。經濟產業大臣內定由前經濟再生大臣西村康稔擔任。文部科學大臣（相當於教育部長）內定由眾議員永岡桂子擔任、環境大臣由前官房副長官西村明宏擔任。財務大臣鈴木俊一留任。國土交通大臣齊藤鐵夫留任。經濟再生大臣山際大志郎留任。

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