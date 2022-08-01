台積電工程師狠甩肉！9周後女粉喊他胡宇威　變身過程曝光

▲任職台積電工程師親鋪從90公斤狠甩12公斤心路歷程，瘦下來後神似藝人胡宇威。（圖／Bruce Shen提供）

記者黃宥寧／台北報導

夏天脂肪甩起來！任職台積電工程師的Bruce，身高180公分，但體重卻高達90公斤，油膩模樣讓他成為「異性絕緣體」，因此他也下定決定減肥，藉由每天記錄身體變化，更憑著堅毅意志與努力，從「團結」鮪魚肚到結實六塊腹肌，瘦下來後更神似藝人胡宇威，他也接受《東森新媒體ETtoday》訪問，暢談如何在超忙碌工作下還能減肥。

現在擁有「養眼大肌肌」的Bruce回憶減肥動機，會想減肥是因為剛好學長有在健身，就看著學長們身材是自己夢寐以求的樣子，於是下定決心請教飲食、健身知識，且嚴格要求自己一定要長出六塊肌。

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他透露，主要是透過「重訓」、「有氧」，再使用「InBody」身體組成分析儀，或TDEE（基礎代謝）模擬器，算出自己基代多少，接著再控制每日攝取的卡路里量，需少於自己的基代，這樣就可以達到穩定體重下降。

▼Bruce大方分享健身菜單。（圖／Bruce Shen提供）

身為工程師的Bruce也發揮所長，開始計算自己多久會瘦下來，若以自己82公斤來算，基代為2800kcal，實際上每日攝取2300kcal，2800kcal減去2300kcal等於500Kcal，大約15天會瘦下1公斤。

他說，也有人好奇為什麼還是要攝取這麼多卡路里，這樣會瘦「很慢、很慢」，他則點出，因為是想「增肌減脂」同時進行，體重掉太快，肌肉量也會跟著快速下降，因此最「關鍵」的飲食，他則分成「高碳日」、「低碳日」。

實施9周後，瘦了快10公斤，體脂降了7、8%左右，他笑著說連「男」桃花也跟著變多，他更將過程分享在網路上，許多女網友散發出「粉紅泡泡」留言回饋「超像藝人胡宇威」，他則低調說，不管像誰，還是得擁有健康身材；最後他也說只要持之以恆，搭配運動和適當飲食，每個人都有無限的可能。