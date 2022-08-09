法拍會與愛心義賣相互加持　屏東分署+身障福利中心跨機關合作

▲屏東執行分署長楊碧瑛與志工合影 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

執行署屏東分署為落實行政執行機關「公義與關懷」理念，提供弱勢義務人必要協助，特與好鄰居屏東身心障礙福利服務中心合作，日前舉行愛心義賣活動，由屏東分署同仁捐贈愛心物資，邀請身心障礙朋友到場挑選所需品項，並由分署長楊碧瑛代表捐贈，現場還有分署志工巧手自製的綠豆糕、牛軋餅美味餐點，當天義賣所得將作為分署之愛心基金，作為分署協助必要弱勢義務人之用。

當天適逢分署法拍會，拍賣的可愛餐車與新古機車造成競標人潮，投標人看完拍賣標的等待喊價的空檔，恰可順便逛逛愛心義賣會，與分署同仁一起做愛心，也為當天法拍動產拉抬人氣，順利為國庫進帳11萬元。

屏東分署與身障福利中心門牌地址同為「建豐路180巷」，短短的巷弄毗鄰而居的2個機關互相加持，楊碧瑛分署長及身障福利中心拜訪陳主任芬芩也積極互訪聯繫，洽談日後雙方各項跨機關合作活動，例如舉辦分署參訪活動、提供藝術創作展覽場地、分署支援法律講座人才，並建立協助身心障礙義務人的通報機制，期能讓好鄰居及好朋友走出來擁抱社會，感受到來自屏東分署的溫暖。

分署的愛心義賣活動將不定期與「123聯合拍賣會」舉行，希望將「123聯合拍賣會」的人潮外溢到愛心義賣。下次法拍會將在9月6日舉行，動產及不動拍賣品項近期陸續上架中，詳情請參閱官網公告、IG、FB與LINE訊息！