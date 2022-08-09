遭陳時中酸脾氣大　黃珊珊曝「曾被已讀不回」：接電話要幹什麼？

▲黃珊珊出席2022台北市牛肉麵國際大賞。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中8日表示，台北市副市長黃珊珊脾氣可能比較大，以前黃珊珊就是不接電話，還要寫臉書罵自己，讓人覺得很奇怪。對此，黃珊珊回擊，過去為防疫請求中央協助時，常常被已讀不回，所以不知道要接陳時中電話幹什麼，並自認脾氣很好，但若打不到疫苗、買不到快篩時，每個人都會怒氣大。

黃珊珊9日上午出席2022台北市牛肉麵國際大賞，並且於會後接受媒體聯訪。針對陳時中於8日晚間節目專訪稱她脾氣很大、打電話不接等問題，黃珊珊表示，到現在都還沒聽到陳時中對台北市的願景，每天說的可能的是口水。

黃珊珊指出，台北市能做的一定盡全力做，但過去為防疫向中央請求協助時，「我常常（被）已讀不回，我不知道接他電話要幹什麼？」所以後來才很少跟陳時中通電話，改找時任醫福會執行長王必勝，「因為可能跟陳時中講了沒什麼用。」

話鋒一轉，黃珊珊突然提及，今早北市府有一筆錢要動支，就是因為台北市消防局先前買到黑心快篩劑，廠商目前已無法還錢給北市府，東西也不能用，北市府還要去申請假扣押，「我要請教一下衛福部，你們怎麼核准這個廠商可賣快篩劑？」陳時中在講別人時，還是先想想自己做了哪些事。

關於陳時中批評北市府未公布「Ben」的名字，黃珊珊強調，自己做事光明磊落，過去已有說明清楚，檢討別人先檢討自己，不要再把台北市當成口水的地方，「如果可以的話，就請提出具體的願景，大家一起來討論。」

媒體追問，是否有如陳時中所稱「脾氣大」？黃珊珊認為，「我的脾氣應該是很好。」但碰到不對的事情仍會有很大怒氣，「我想台灣人都有一樣的怒氣，當你打不到疫苗、買不到快篩劑的時候，每個人都會怒氣很大，所以不是我的脾氣問題。如果大家不把事情做好，也認為自己沒有責任，這才是最大的問題，不要小看台灣人的怒氣。」