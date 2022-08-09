林智堅遭拔碩士！名嘴喊「謝謝台大」　醫讚有guts：不是學店可比

▲林智堅碩士論文，台大審定為抄襲 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台大今（9）日針對林智堅論文抄襲案公布審定結果，審定委員會認定「林智堅抄襲余政煌碩士論文且情節嚴重」，並撤銷林智堅的碩士學位。消息一出，有名嘴、醫師在臉書上狂讚「謝謝台大！」

台大在記者會中指出，論文出現許多嚴重重疊抄襲內容，摘要、提綱、結論大幅度抄襲，不符合基本學術要求，認定林智堅抄襲。消息一出，名嘴兼媒體人羅友志在臉書上發表心得，他以短短幾句話顯示出對結果甚是滿意，「謝謝台大，在混沌是非不明的這六年，第一次感覺到真理得現！鏗鏘有力，捍衛學術倫理！你們，可以大聲說：『林智堅論文，就是抄襲！』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅友志高喊謝謝台大。（圖／翻攝自臉書／羅友志 友話直說）

知名胸腔科醫師蘇一峰也在臉書上大讚台大有Guts，「台大召開記者會表示，校方今認林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，校長表示：這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅」，最後蘇醫師強調，「台大有Guts！果然不是學店可以比，責任來我就扛！」

▲醫師蘇一峰大讚台大「有Guts」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

兩人簡短有力的發文，讓網友紛紛留言大讚台大的處理態度，「有骨氣」、「那些出來護航的怎都安靜了」、「台大終於捍衛住了自已的學術地位呀」、「不愧台大，不是呆大」、「感覺欣慰，不信公理正義不在」、「向台大致敬」、「再次證明台大招牌不是抄來的」。

不過也有網友對於林智堅論文的指導教授陳明通，目前還未受到任何處分感到疑惑，「指導教師陳明通該當何罪？台大敢剷除嗎」、「林生懲處，阿通師呢」、「我認為『明通治痛丹』的問題更嚴重」、「我比較重視後情：指導教授的連帶責任」。