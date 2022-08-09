明天搶吃！「呱呱包買2送1」只有5天　酥脆雞皮包油飯太罪惡

▲呱呱包限時5天買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

呱粉們明天衝！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜祭出限時優惠，這次搬出年年熱銷冠軍的「呱呱包」限時5天爽吃「買2送1」，趕緊筆記搶一波了；另，必勝客至8月29日也有平日限定「買1送1」優惠，於APP買任一口味紙包飯即可免費多吃個人夏威夷比薩1個。

頂呱呱全門市於8月10日至8月14日連5天祭出「呱呱包買2送1」優惠，3顆呱呱包下殺66折，只要120元就能吃到，每店每日限量販售、售完為止。呱呱包是由噴香油飯包進雞皮中再下鍋油炸製成，每一口都能吃到糯米結合香菇、酥脆雞皮的罪惡滋味，年賣近千萬顆，穩坐銷售冠軍寶座，鐵粉可要把握機會搶這波小確幸。

▲必勝客平日限定吃買1送1。

另，必勝客即日起至8月29日也祭出平日限定（周一至周五、國定假日除外）「買1送1」優惠，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇；且全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

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