社區篩檢站退場！王必勝證實調整措施　PCR需求減少「無關降級」

記者洪巧藍、嚴云岑／台北報導

近日國內疫情趨緩，傳出衛福部國民健康署發函給全國各縣市政府，要求於8月10日前執行社區篩檢站退場機制，代表全國疫情警戒可能朝降級方向準備。指揮中心指揮官王必勝今（9）日證實，近期PCR需求已經大幅減少，醫院持續外展設站篩檢耗費資源，將陸續退場，篩檢作業回歸到院所執行；不過他也強調，相關措施都陸續依照現況進行調整，與疫情降級無關連。





▲防疫門急診人員採檢，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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據了解，衛福部昨日下午3點發函給各縣市衛生局，指出為因應國內疫情趨緩，並配合衛福部8月1日疫情後續經費檢討會議，要求地方市府於8月10日前完成社區篩檢站退場。

王必勝接受《ETtoday新聞雲》採訪時證實此事，並表示，國內修改確診條件為「快篩陽性，經過醫師評估確診」已經兩個多月，PCR採檢需求減少，持續在外設站採檢耗費資源，才讓社區篩檢站陸續退場，採檢回歸醫療院所進行。

▲本土疫情升高時，民眾在社區篩檢站排隊等候採檢，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

王必勝進一步說明，先前疫情嚴峻時，篩檢站人潮眾多恐怕影響醫院作業，才陸續外展有社區篩檢站，不過到現在相關視訊確診等措施都已經成熟，才有此評估。而雖然說期限是8月10日，王必勝說，是可以予以展延，給大家準備時間，另指揮中心也給予各縣市政府彈性，如果認為仍有需求，還是可以進行社區篩檢站設置。

這是否意味疫情警戒降級？王必勝則強調「無關連」，防疫措施持續與時俱進調整，先前目標以清零為主，現在則是與病毒共存，近期也都有在請相關單位檢討過去兩年指引，如果有需要就持續，沒有實際需求的就會撤掉，並非警戒的降級。

台大醫院表示，目前尚未收到相關公文，不過原本設置於台大體育館的外展防疫急門診於6月3號就已停止服務，現在篩檢、給藥措等施都在疫病門診進行。台北榮總方面則表示，尚未收到公文；該院自孝威社篩站及自由廣場任務之後就沒有社篩站。

長庚醫院表示，目前還沒收到相關公文，如果有收到一定會配合辦理，另土城醫院表示，今早已收到公文，會配合辦理。