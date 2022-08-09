快訊／社區篩檢站退場、疫情降級？　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/9）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。近日國內疫情趨緩，傳出衛福部國民健康署昨日發函給全國各縣市政府，要求於8／10前執行社區篩檢站退場機制，代表全國疫情警戒可能朝降級方向準備，相關情況預期記者會中說明。

除社區篩檢站相關，指揮中心昨日公布一週BA.5定序結果，上週共驗出9例本土個案，分別為4男5女，個案分佈於台北、新北、桃園3縣市，其中2起為家庭群聚。醫療應變組副組長羅一鈞表示，病例分佈以台北市5例最多，包含一起家庭群聚，匡列接觸者共計9人，待定序出爐後會逐一公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對BNT幼兒疫苗，指揮中心昨日表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議昨日召開，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外，亦可接種Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗，以降低感染後住院、重症(腦炎、MIS-C)及死亡風險。

參酌疫苗臨床試驗、我國食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週；也建議以同一廠牌完成應接種劑次。

指揮中心提醒，有關幼兒Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗接種作業實施時間，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。