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社會 社會焦點 保障人權

噁男指定3動作「每天拍60張」　誘10歲女童傳不雅照下場曝

▲桃園市1名小六女童家長日前在女童使用平板電腦發現與網友傳訊息，內容包括「下次不要射在裡面好嗎？」氣得報警要求警方揪出惡狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子要求10歲女童1天拍60張裸照，還指定不同角度，最終得手43張。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／桃園報導

彰化一名19歲黃姓男子在臉書上認識年僅10歲的女童，不僅要求她每天拍攝60張裸照，還指定不同角度，遭女童家屬提告後，黃男辯護人雖聲請進行精神鑑定，但醫院認為他辨識行為能力無顯著降低。桃園地院依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年。

判決指出，黃男於2020年2月某日透過臉書認識10歲的女童後，雙方交換LINE後，在短短1個月內，黃男就傳訊要求對方拍裸照「妳每天記得拍穿胸罩和裸體照片，一天總共要60張」、「胸部正面、胸部側面和穿胸罩的照片，這3種60張」等語，最終黃男得手共43張，女童家長發現後氣得報警處理，黃男到案也坦承犯行。

黃男的辯護人稱，黃男有過動且注意力不足的狀況，聲請鑑定黃男行為時之精神狀態，不過結果表示，黃男對於「要求未成年女性拍攝裸照給自己」之行為，在風險判斷上較無足夠廣度及深度情緒與理智認知，但未嚴重到明顯遠低於常人之程度，因此無具體事證可證明黃男當下並無法辨識行為是否違法，不得減輕其刑。

法官認為，黃男明知對方為12歲女童，竟引誘其拍攝多張裸照，雖過程中多次表明願意與女童和解，但家人已明確表示無和解意願，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年。

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