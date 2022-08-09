林智堅論文抄襲　高虹安：身為台大校友深感痛心

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台大9日記者會上公佈民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定屬於抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，身為校友深感痛心，呼籲林智堅主動認錯，負起道德責任。

高虹安說，台灣大學是台灣高等教育的標竿，對於學位論文抄襲他人風波，有其認定標準，學術自由與大學自治是不容政治侵犯的底線，特別是許多政治人物，官員要角，在論文抄襲案件審查的過程中，不斷把審查會主席蘇宏達教授扣上親國民黨的帽子，也不斷對外放話說抄襲案是政治抹黑。

高虹安提到，民進黨新竹市長參選人沈慧虹在調查過程中，對外聲稱相信林智堅前市長沒有抄襲，這類可能會干擾台大審查會議的行為，相當不可取。

高虹安表示，台大此次能頂住政治壓力，捍衛百年校譽與學術風骨，也希望所有的研究生與學者以此為鑑，抄襲他人論文的行為，在學術上是絕對不能被允許的，無論當事人的社會地位、政治影響力有多高。

高虹安也喊話，誠實是政治人物最基本的要求，應該主動認錯負起道德責任，相信選民的眼睛都是雪亮的，而由林智堅強力推薦的「智慧連線」沈慧虹，必須要針對此事做回應，共同捍衛學術倫理的普世價值。