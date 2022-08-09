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俄武器中發現大量西方零件！　疑入侵前已取得重大科技技術

▲▼被擄獲的俄軍武器中，拆解發現含有大量西方零件。（圖／路透） 

▲被擄獲的俄軍武器中，拆解發現含有大量西方零件。（圖／路透）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」指出，在烏克蘭尋獲的俄羅斯武器中發現的外國製零件有450多件，證明俄國在侵略烏國之前，多年來已從美國、歐洲和亞洲企業取得重大科技技術。

路透社報導，自從俄羅斯5個月前對烏克蘭開戰以來，烏軍持續從戰場擄獲和找到完好無缺或局部受損的俄羅斯武器。

而根據國防智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute，RUSI）分享給路透社的研究報告，這些從巡弋飛彈到防空系統的俄羅斯武器和軍事系統，經過拆解後，發現其中有27項絕大部分依賴西方零件。

報導說，針對俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭中西方零件所扮演的角色，這是至今公布過最詳細的評估報告。

皇家聯合軍事研究所發現，在烏克蘭找到的俄羅斯武器當中，約有2/3的零件由總部在美國的企業所製造。

而在這些武器中找到的所有西方零件，近1/4是美國企業亞德諾半導體（Analog Devices）或德州儀器（Texas Instruments）製造的產品。其他零件來源包括日本、韓國、英國、德國、瑞士和荷蘭的企業。

皇家聯合軍事研究所陸戰專家沃特林（Jack Watling）對路透社表示：「嚴重依賴西方電子產品的俄羅斯武器，造成了數以千計的烏克蘭人死亡。」

儘管許多在俄羅斯武器中發現的西方零件，在不受出口禁令管制的日常家電中也能找到，例如微波爐；但皇家聯合軍事研究所認為，如果加強對俄羅斯的出口限制及相關執法，可能令莫斯科更難補充巡弋飛彈等武器。

皇家聯合軍事研究所舉例，在俄羅斯最先進武器之一9M727巡弋飛彈當中，含有31樣外國零件。這種飛彈能操作在低空避開雷達，並且能擊中數百英里外的目標。

皇家聯合軍事研究所的調查發現，這些零件的製造商包括美國的德儀、超微（Advanced Micro Devices） 和賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor），其中賽普拉斯目前由德國企業英飛凌（Infineon）持有。

另外，在俄羅斯Kh-101巡弋飛彈當中也發現31樣外國零件，有些是由美國企業英特爾（Intel）和超微持有的賽靈思（Xilinx）製造。俄軍曾用這種飛彈來攻擊烏克蘭城市，包括首都基輔。

相關企業被問到它們的晶片為何出現在俄羅斯武器當中時，都表示自己遵守貿易制裁規定，並且已經停止對俄國銷售零件。

儘管俄羅斯武器使用的外國零件許多只要價區區幾美元，且俄國企業可能在開始侵略烏克蘭之前，就透過網路向國內外批發商採購，因為這些零件也可用於非軍事用途。

然而，皇家聯合軍事研究所指出，其中有80多件西方製造的微晶片，包括在至少自2014年以來美國對俄羅斯實施的出口管制品項當中，意味這些零件必須取得許可證才能出貨到俄國。

皇家聯合軍事研究所認為，出口這些零件的企業肩負盡職調查（due diligence）的責任，以確保零件不會提供給俄羅斯軍方或用於軍事目的。

調查結果還顯示，俄羅斯軍隊的武器設備仍大量仰賴外國微晶片，從戰術無線電、無人機到精準長程彈藥等；而西方政府限制俄羅斯取得這些技術的速度則緩慢，特別是俄國總統蒲亭（ Vladimir Putin）早在2014年就侵奪烏克蘭的領土克里米亞。


 

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