守衛國土後盾！揭秘「陸軍裝配翻修廠」　宛如甲車的大型醫學中心

▲文化總會最新一集《匠人魂》影片，特別記錄「陸軍兵整中心裝配翻修廠」。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

近來中國大陸軍事演習，台海局勢也受到矚目，而文化總會歷經數月拍攝製作的最新一集《匠人魂》影片，特別記錄「陸軍兵整中心裝配翻修廠」，包括全神貫注投入裝備整修、肩負維持國軍地面部隊戰力重要使命的歷程。

《匠人魂》第36集「整裝一下！再出發」以陸軍兵整中心裝配翻修廠為主角，記錄每位官兵努力、謹慎執行每個翻修步驟，成為最堅強的後盾，讓所有戰甲砲車可以持續守護國家安全。影片由士官長朱厚任受訪說明，他曾參與超過200輛戰車修復，提到「看似很簡單，往往來自於所有的不簡單。」

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▲▼《匠人魂》記錄「陸軍兵整中心裝配翻修廠」全員全神貫注投入裝備整修、肩負維持國軍地面部隊戰力重要使命的歷程。（圖／文化總會提供）



文總指出，戰車、甲車、砲車，是地面作戰的主要兵器，憑藉強大火力、高度越野機動性和裝甲防護力發揮戰力，每一輛進廠的戰甲砲車，都是地面部隊不可缺的戰力。而「陸軍兵整中心裝配翻修廠」，就像是甲車的「大型醫學中心」，包括複雜的零件組成，官兵們分工細密、按部就班完成修製作業，嚴守品質、專業、安全。

文總也提到，當一輛戰甲砲車進廠翻修時，拆解的零件分由動力所、車身所、承載所、砲塔所、油電所進行翻修，待裝備翻修完成後，再由裝配所進行全車組裝作業，每個細節維修人員必須全神貫注，才能確保測試時安全無虞。組裝完成後，會進行道路性能測試，包含高速試車、爬坡測試、耐久測試等，目的是要確認每一輛戰甲砲車符合戰場實需。

▲「陸軍兵整中心裝配翻修廠」，就像是甲車的「大型醫學中心」。（圖／文化總會提供）

其中在裝備翻修廠裝配所士官長朱厚任，2008年起從事戰車修護工作，擔任戰車動力包件修護、戰車零附件修護等職務，實際參與全車組裝、測試修復逾200輛。他表示，一部戰車平均每10年會送到五級場進行全車的翻修，很多事情不是一次就成功，稍微一點不注意，就要全部重來，必須在每一個細節上，需要每一個人、每一份力量的堅持與謹慎。

朱厚任也分享，每天跟戰車朝夕相處，它們也像我們的兄弟一樣，看它歷經了十年，翻修之後又要出去，再擔任戰備任務守護台灣；當它上板車準備要出門的時候，心裡很想慰勉它，向它說句，「加油！我們也會繼續加油！」

▲裝備翻修廠裝配所士官長朱厚任，2008年起從事戰車修護工作。（圖／文化總會提供）



《匠人魂》影片「整裝一下！再出發」由文總出品，這集特別與軍聞社合作，由軍聞社成員郭家良、謝宏檜、呂尚俞、莊家豪等人參與並執行包括製片、攝影、空拍、收音、剪輯等製作工程，與文總所聘請的導演共同合作完成。

▼影／《匠人魂》影片「整裝一下！再出發」：