醫曝「對抗BA.5藥量要加倍」！羅一鈞籲小心解讀：民眾勿自行調藥

記者嚴云岑／台北報導

BA.5病例數在我國佔比已達5％，指揮中心指揮官王必勝坦言，未來1~2周疫情可能反轉。有醫師舉日本最新研究指出，目前抗病毒藥物對抗BA.5效果會下降，需要用更多藥量才能達到同樣效果。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，該研究是以武漢原始株作為比較基準，民眾切勿受到報告數據自行增加或刪減藥量。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書寫道，面對BA.5疫情，需要更多藥量才能達到同樣效果，其中瑞德西韋需用到1.2倍、莫拉皮拉韋需用到1.5倍、倍拉維則需用到1.6倍。

羅一鈞在下午記者會中被問及此事時回應，該研究出自新英格蘭醫學期刊日本團隊投書，針對單株抗體與目前流行的幾種Omicorn變異株，從BA.1到BA.5做比對，但實驗過程是就病毒株與藥物進行檢驗，而非在人體上做臨床治療，研究目的也不是看口服藥治療效果。

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羅一鈞補充，該研究寫到的藥量用量增加，是將BA.5與武漢原始株相比，而非與BA.2比較。該研究顯示，BA.2需要用到的藥物濃度最高，BA.5使用的倍拉維藥量僅為BA.2的三分之一，莫納皮拉韋也只需二分之一。

羅一鈞強調，藥量增減並非單純就實驗室操作病毒株就能決定，民眾在解讀研究時也要非常小心，服藥時也須遵照醫師開立處方與醫囑服用，不用受到報告數據左右自行刪減藥量。