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國小生吃糖被罵「小胖子」　爸媽控霸凌求償6萬！法官1理由判免賠

▲▼糖衣、糖果 。（圖／Photo by Glen Carrie on Unsplash）

▲王同學吃糖，被朱同學罵「小胖子」 。（圖／Photo by Glen Carrie on Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一名國小男童下課時間吃糖果，卻被一名同學嘲笑，父母得知後認為兒子在學校被同學霸凌，提告求償6萬多元。然而一審法官認為，同學對該名男童吃糖果和外表的評論，只是表達主觀意見，並非惡意侵害同學名譽，因此判決免賠。

裁判書指出，王姓同學於2021年10月某日下課時間吃糖果，被朱姓同學公然嘲笑是「豬」、「小胖子」、「吃糖果會蛀牙」言語侮辱和嘲諷。王同學回家將委屈告訴父母後，氣憤的父母決意提告。

王同學父母主張，朱同學所說的言語已是辱罵，事發後朱同學的母親還到學校來，將王同學找到角落罵人，導致兒子心靈受創，侵害身為父母的健康權，並害勞動力減損，必須到精神科就診。醫藥費、不能工作損失的價格總計為6.5萬元，因此向朱童父母求償。

王童父母另外也向校方申訴兒子被同學霸凌，學校展開調查時，一名老師指出當時下課時間，王童剝開一顆糖果來吃，朱童就罵他「吃糖果會變小胖子。」

法官審酌後認為，朱童只是表達對於「吃糖果」會導致什麼可能的後果做出主觀意見，難認有貶損王童名譽，也不符合民法中「名譽」指社會對於個人客觀上評價的定義，判斷名譽有無損害，應以社會上對個人的客觀評價是否有貶損而定，不能僅因王童覺得受到侮辱，就認定王童和父母的名譽權、健康權受到侵害，因此判決朱同和母親無須賠償。

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