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大陸 大陸焦點 特派現場

陸放寬國際航班熔斷措施　門檻從5例調整至4%

▲機場,貨機,防疫。（圖／CFP）

▲大陸將放寬國際航班熔斷措施。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸民航局7日發出公告，宣布放寬國際定期客運航班熔斷措施，門檻從每班5例，放寬到4%，週期從2周和4周，縮短到1周和2周。民航專家認為，這兩個調整會減少航班熔斷數量，幫助國際航班的恢復。

根據公告，調整後的熔斷措施為，對確診旅客人數達到5例的航空公司單一入境航班，當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行1周；當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行2周。熔斷的航班量不得調整用於其他航線。

民航局表示，此次調整，按照國務院聯防聯控機制部署，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，促進中外人員往來和對外交流合作，科學精準做好疫情防控工作。

不過，民航局也強調，相關政策將根據疫情形勢和防控要求，適時做出必要調整。

▲機場,貨機,防疫。（圖／CFP）

根據《澎湃新聞》報導，從2020年6月8日熔斷措施實施來，大陸的熔斷措施多次調整，目前最新適用的標準為2021年4月28日發布的《民航局關於國際定期客運航班熔斷措施調整試行的通知》，航空公司選擇控制客座率運行措施後，同一入境航班再次觸發熔斷條件的，實施快速熔斷，也就是確診旅客人數達到5例的，隔周暫停該航班運行2周；達到10例的，當周立即暫停該航班運行4周。

大陸民航專家林智傑認為，這次民航局進一步放鬆了航班熔斷機制，放鬆力度很大，對國際航班恢復的作用會比較明顯，一是熔斷門檻，從每班5例，放寬到4%，也就是波音787窄體客機大約10例左右，波音777寬體客機大約15例左右。二是熔斷週期，由2周和4周，縮短到1周和2周。

大陸民航專家李瀚明也指出，最新的按照入境人數比例計算的熔斷措施相比此前按照絕對人數計算的措施，對用大型寬體客機執飛國際航線的公司和歐美長程國際航線更加友好，「用於執飛歐美等長途國際航線的寬體機和通常用於執飛國內線和亞洲洲內國際航線的窄體機，在載客數量上相差較大，寬體機在原有的絕對數機制下更容易觸發熔斷。」

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