猴痘病毒「在精液活最久」過7天仍會傳染　醫：所有年齡都可能感染

▲猴痘症狀。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

美國日前宣布猴痘為突發公共衛生事件，台灣昨（6日）也爆出第3例猴痘確診個案，不可輕忽。醫師提出最新研究示警，猴痘可藉由性傳播感染，且病毒在精液持續時間最長，一直到發病後7天，病毒仍持續複製、具傳染性。

林口長庚兒科急診醫師吳昌騰示警，「所有年齡段都可能感染猴痘病毒」！美國病例目前突破6600例，是確診人數最多的國家。雖然調查顯示，美國猴痘患者平均年齡在35歲左右，但近期美國疾病控制與預防中心（CDC）也已報告了5例兒童猴痘確診病例。

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世界衛生組織（WHO）表示，猴痘目前主要通過男與男的性接觸傳播，建議男男性行為者，應在猴痘疫情爆發期間提高警覺；義大利最新研究也確認「2022年的猴痘可由性傳播感染。」

吳昌騰指出，2022年8月2日，義大利國家傳染病研究所在Lancet ID報導了一例猴痘病例。研究人員對一名39歲猴痘患者血漿、尿液和精液檢體連續進行猴痘病毒DNA（MPXV DNA）PCR檢測。

研究發現，患者從出現症狀（發病）開始，在第8天的血漿中，檢測出猴痘MPXV DNA陽性；而精液持續時間最長，從發病開始第5～7天，精液中都具有高MPXV DNA含量（Ct 27-29），表示病毒持續複製，也具傳染性，且一直到發病後14天，Ct值依然在34.3，19天後小於40。

吳昌騰說明，值得注意的是，任何人都可能通過多種形式的密切接觸感染猴痘，包括皮膚與皮膚的接觸，如觸摸或性行為、近距離談話中的呼吸道飛沫，甚至接觸受污染的衣服或床上用品等。

吳昌騰示警，防止猴痘疫情，需要結合各種方式及措施一起進行。「這包括公共衛生的衛教預防、早期診斷和隔離治療，否則單靠接種疫苗，是無法控制疫情。」